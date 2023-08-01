伍鲲鹏、赵宇飞

新华社重庆7月31日电（记者伍鲲鹏、赵宇飞）作为中国西部省份与东盟国家合作打造的国际陆海贸易新通道，中国西部陆海新通道亮出最新“成绩单”——今年上半年，沿线省区市经新通道进出口货值同比增长约40%，呈现强劲发展势头。

西部陆海新通道以中国重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

4月3日，陆海新通道跨境铁公联运班列（重庆—瑞丽—缅甸）首发班列在重庆江津小南垭铁路物流中心发车。新华社记者 唐奕 摄

重庆海关最新发布数据显示，今年上半年，西部陆海新通道沿线省区市经新通道进出口货值达3500亿元人民币，同比增长约40%；跨境铁海联运班列开行4510列，同比增长9%；跨境公路运输120.27万辆次，同比增长84.18%；国际铁路班列开行4091列，增长18.51%。

重庆海关相关负责人说，数据统计范围涵盖已加入西部陆海新通道“13+2”合作机制的中国省区市，即西部12省区市与海南省，以及广东湛江市、湖南怀化市。

业内人士和专家表示，西部陆海新通道交出优秀“成绩单”的背后，是其和中国西部地区与“一带一路”沿线国家、地区开放发展需求的高度契合。

7月11日，4辆满载柚汁、猪肉罐头、豆干等预制菜的集装箱货车从重庆梁平区出发，经广西钦州港，全程仅需5天就抵达新加坡，比传统江海联运线路物流时间节约15天左右。

2021年5月30日，在重庆洪九果品股份有限公司位于泰国尖竹汶府的工厂内，工作人员在装运即将销往中国的榴莲。新华社发

“西部陆海新通道有效破解中国西部地区国际物流难题，广西柳州的汽车零部件、四川成都的跨境电商产品、宁夏的枸杞原浆等越来越多的特色产品，沿着这条新通道更快捷地走向世界，西部企业也得以更深入地融入全球产业格局。”陆海新通道运营有限公司董事长王渝培说。

“一带一路”沿线国家和地区，也正在共享西部陆海新通道拓展出的发展新机遇。老挝糯米、泰国榴莲、越南巴沙鱼、柬埔寨香蕉等东南亚特色产品，也沿着西部陆海新通道，更快捷地进入中国市场。

重庆洪九果品股份有限公司总经理彭何算了一笔账：“以前，泰国等东南亚国家的水果运到重庆、四川等地，平均需要20多天，如今搭乘西部陆海新通道班列，最快4天就能抵达川渝地区。”

“对内，带动西部地区开放发展；对外，让中国发展红利更好惠及沿线各国人民。西部陆海新通道已成为 ‘一带一路’共商共建共享原则的生动例证。”北京大学国际关系学院教授翟崑说。

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