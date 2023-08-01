传递交流和发展的声音，寻找丝绸之路上的新辉煌，新华社“一带一路全球行”报道团近日从重庆出发。

从重庆洪崖洞向西百余公里，有一处世界文化遗产——大足石刻。望着静卧崖壁之上精美绝伦的造像，我们便能感受到跨越千年的华夏过往。

随着古丝绸之路的声声驼铃，佛教石窟艺术一路东传，川渝地区的石刻群应时而生。自初唐至明清，大足石刻开凿史绵延数百载，5万余尊造像、10万余字铭文相继破石而出，造就独具中国风格、中国气派的石窟艺术的殿堂。

“北敦煌、南大足”，是学界对它的美誉。

大足石刻特色鲜明，融汇儒、释、道文化和中华民间文化。造像既体现了北方中原文化的传承，又有南方巴蜀文化的地缘特性。

千手观音造像

这尊“金碧辉煌”的造像开凿于南宋，造像崖面88平方米，是我国现存古代最大的集雕刻、贴金、彩绘于一体的摩崖石刻造像，被誉为“世界石刻艺术之瑰宝”。

走近看，这座造像头顶和两侧，孔雀开屏般放射状地浮雕着1007只“金手”。造像手中的法器展现了古代人民的生活用具、劳动工具以及战争武器，有着重要的历史价值。

释迦涅槃圣迹图

释迦涅槃圣迹图龛高7米、宽32米、深5米，刻像37尊。释迦慧眼微闭，安详而卧。佛像双脚隐入岩际，右肩陷于地下，以有限的画面表现了无限的艺术形象。

舒成岩摩崖造像

舒成岩摩崖造像雕凿于南宋，是大足石刻内珍贵的道教石刻。造像崖面全长38米、高6.5米，现存造像70余尊、铭文13则。因年代久远，造像存在彩绘起甲、脱落等病害。2017年，大足石刻研究院与意大利威尼托文化遗产集群签署合作协议，合作修复舒成岩摩崖造像。

上千年的光阴和信仰，在这里镌刻凝聚成具有无穷智慧与匠心的石窟文化宝库，这里承载了中华民族独特的历史记忆，不断向人们“讲述”往日的辉煌。

监制：胡国香

终审：张越 何莉

记者：吴燕霞 陈倩

设计：聂毅

编辑：谭慧婷 冯筱晴

学术指导、供图：大足石刻研究院

(责编：刘叶婷、刘洁妍)