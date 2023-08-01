林子涵 王玺荷

近期，联合国机构多次就发展中国家债务违约问题发出警告。联合国贸易和发展会议发布报告称，国际金融体系固有的不平等给发展中国家带来沉重负担。

专家表示，国际经济金融体系失衡，导致金融资本等经济资源错配，加重发展中国家债务压力。南方国家的债务危机如果不能妥善化解，全球经济和金融稳定将面临冲击，“南北鸿沟”可能进一步扩大。

债务困境

发展中国家债务问题日益引发关注。据法国《世界报》报道，今年截至4月底，全球有14个发展中国家已出现过度负债情况，债务占政府财政预算约20%，压缩了这些国家摆脱贫困的空间。

国际货币基金组织日前发布的《财政监测报告》显示，2022年，全球公共债务占全球实际国内生产总值比重达到92%。其中，超过60%的低收入国家处于债务困境或者面临债务困境高风险。

联合国最新发布的《2023年可持续发展目标报告：特别版》显示，全球已有52个国家处于或濒临债务违约，包括大多数最不发达国家及50个面对气候变化最为脆弱的国家。

联合国开发计划署署长施泰纳日前表示，截至今年7月，发展中国家债务重组问题没有按照要求和需要的规模取得进展，这将给全球经济和金融体系带来风险。

体系失衡

南方国家为何债台高筑？分析指出，国际金融体系失衡是主因之一。

联合国《世界债务报告》表示，现有全球金融架构中，发展中国家融资机会不足。联合国秘书长古特雷斯此前表示，一个“过时、失效且不公正”的国际金融体系在不断加剧不平等问题。2021年，国际货币基金组织发行的6500亿美元特别提款权中，非洲国家仅获得340亿美元。

发达经济体大幅加息，进一步推高债务利息。经合组织和世界银行的分析显示，利率抬升会推高债务成本，扩大发展中国家债务违约风险。古特雷斯日前表示：“非洲国家当前支付的债务利息是美国的4倍多，是欧洲富裕国家的8倍多。”

对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长张海森表示，国际金融体系不平等加剧金融资本等资源错配，使南北发展失衡进一步固化。在此背景下，面对外部因素冲击，发展中国家债务脆弱性上升，债务可持续性面临严峻挑战，给全球经济和金融稳定带来不确定因素。

此外，债务来源的改变也使偿债问题更趋复杂。来自英国慈善机构“债务正义”及哥伦比亚大学、牛津大学的研究报告显示，当前，负债较重的发展中国家近一半外债来自西方私人贷款机构。为追求高回报，这些机构提供的债务利息更高、期限更短，且“没有债务重组等解决问题的机制”。

“过去20多年来，发展中国家的债务结构发生显著变化，商业债权人成为发展中国家的主要债权人。然而，巴黎俱乐部、二十国集团共同框架等现有国际债务解决机制依然主要关注官方双边债权人债务，对商业债务缺乏应对机制，难以从根本上改善发展中国家的债务困境，甚至还会损害现有债权国继续提供新增融资的能力和意愿。”张海森说。

需要“动真格”

“是时候改革布雷顿森林体系了。”古特雷斯不久前呼吁，国际金融体系改革需“动真格”。国际金融机构有必要改善现有机制，促进可持续发展融资。

据路透社报道，二十国集团近期发布的一份报告表示，国际货币基金组织和世界银行等国际组织必须与各国政府和私营部门合作，帮助低收入国家管理债务负担。

“国际金融体系不平等是发展中国家债务危机加剧的重要原因，也是‘南北鸿沟’拉大、联合国2030可持续发展议程严重滞后的主要原因。解决这个问题，需逐步加强南方国家在国际经贸规则方面的话语权，改革现有以西方价值观和利益为主导的机制。同时，北方发达经济体应为其负面外溢效应提供风险对冲机制、减债援助和再融资支持。此外，也有必要使用一些创新性金融工具，为缓债和减债行动等引入新的解决方案。”张海森说。

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