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加大投入力度 加强对华合作

非洲国家多举措推动农业发展（环球热点）

本报记者 邹 松
2023年08月01日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，非洲国家与中国持续加强农业合作，取得丰硕成果。得益于中国农业专家的支持，东非国家布隆迪成功改良了水稻品种，杂交水稻种植面积不断扩大，大大提高了水稻产量，实现了可持续发展。图为近日，在布隆迪布班扎省的一个水稻减贫示范村，当地农民在稻田里给杂交水稻脱粒。
　　新华社记者 韩 旭摄

　　世界经济论坛不久前发布的《塑造商业与投资的未来》报告指出，过去20年间非洲农业产值年均增长4.1%，高于全球平均水平。如能充分利用非洲大陆自贸区发展优势，扩大投资、应对挑战，非洲农业产值有望从目前的2800亿美元提升至2030年的1万亿美元。报告认为，非洲地区农业发展潜力巨大，推动农业发展有助于地区国家增加收入、扩大就业、减少贫困，促进相关产业包容性增长，为经济可持续发展打造坚实基础。

　　当前，非洲各国正不断强化粮食自给意识，加大农业扶持力度，积极开展国际合作，努力提升农业发展水平，推动农业向规模化和现代化迈进。

　　

　　地区农业开发潜力巨大

　　非洲农业产值约占非洲地区生产总值的1/3，吸纳了非洲大陆大部分劳动人口，在实现人口、资源和环境协调发展方面具有重要意义。塞内加尔总统马基·萨勒表示：“非洲拥有世界上65%的未开垦耕地和丰富的水资源，地区农业可供开发的潜力很大。”

　　然而，由于农业机械化水平整体较低、水利基础设施条件不足，非洲国家粮食自给率低，每年粮食总产量仅为2亿吨，年均进口粮食8500万吨。非洲农业及粮食系统还极易受到气候变化、地区冲突以及其他外部因素影响。2022年，非洲之角遭遇了40年来最严重的旱灾，大量农作物歉收甚至绝收，上千万民众面临粮食短缺。

　　肯尼亚国际问题专家木内内表示，非洲国家适应和应对气候变化的能力较弱，洪灾和旱灾又变得更加频繁，严重影响地区国家的粮食安全。加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬认为多种因素影响非洲农业生产和粮食安全，促使非洲国家加快自力更生的脚步。

　　联合国粮农组织总干事屈冬玉认为，非洲农业和食品部门资金严重不足，加剧了粮食不安全状况，并且正在阻碍整个非洲大陆的未来发展。他呼吁国际社会和非洲国家加强合作与协调，消除限制非洲国家发展潜力的瓶颈。

　　加快提升现代化水平

　　南非农业部门研究员阿南德勒分析认为，非洲大陆自贸区建设持续推进，将帮助农业企业从非洲内部贸易中受益。如果非洲各国进一步加大农业投入，预计到2050年，非洲的农业综合贸易规模有望增长30%。这将进一步释放非洲大陆发展潜力，推动非洲国家的繁荣发展。当前，非洲国家持续出台农业帮扶政策，不断加大资金和技术投入，加快推动农业现代化。非盟成员国此前承诺将国家预算的10%用于粮食及农业生产。

　　肯尼亚农业部近期出台政策，将由国有企业掌控的50万英亩闲置土地出让给私营农业部门开发利用，并为相关农业实体提供贷款用于开发、推广新技术，促进农业机械化。该国推出的“肯尼亚百万农民数字平台”也备受关注。项目以吸收100万农民享受数字农业服务为目标，通过900多项技术创新和管理实践，实时提供气候智能农业建议、市场信息推送、信贷及保险服务等，以进一步提升肯尼亚农业生产力。

　　赞比亚拥有广袤的农业用地和丰富的水资源，粮食生产潜力巨大。赞比亚将农业改革和提高农业产值作为政府工作的重要内容，推行总投资3亿美元的“农业增长机会计划”，通过增加对农田水利部门的公共支出、推广本地农作物和食品等，推动农业实现包容性增长。

　　坦桑尼亚政府不断加强与国际金融机构合作，将支持农业商业化作为重点，激励农业产业创新，保障本国粮食供给。过去10年间，坦桑尼亚农业产值实现翻番。目前，坦桑尼亚拥有数十万个中等规模农场，仅雇用农业劳动力创造的产值就超过3亿美元。

　　国际和地区组织也积极为地区农业发展提供援助，激发非洲农业增长潜力。去年，非洲开发银行专门出台促进非洲粮食增产的相关措施，重点通过“非洲农业转型技术”计划向7个非洲国家的180万农户提供了耐热小麦种子，使小麦增产140多万吨。

　　联合国粮农组织制定了非洲农业加速发展的“四个更好”路线图：更好的生产、更好的营养、更好的环境和人人过上更好的生活，不让任何人掉队。当前有27个非洲国家加入了粮农组织的旗舰项目——“携手行动”，该项目旨在确定全球农业转型方面的差距，将不同国家与合作伙伴相匹配，以取得切实互助成果。2019年，粮农组织还在非洲发起“一个国家一个优先产品”倡议，支持各国发展独特的、具有可持续发展潜力的农副产品，构建更加完善的价值链并增强国际市场竞争力。

　　中非农业合作持续深化

　　南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中国一直是非洲农业现代化发展的有力支持者，从粮食育种、栽培、田间管理，到兴建农田基础设施，再到农业贸易开放政策，非中农业合作不断深化。

　　在肯尼亚，作为主粮之一的玉米产量长期无法实现自给。2022年4月，位于肯尼亚的中非联合研究中心用中国技术试种当地白玉米品种，将产量提高约50%。乔莫·肯雅塔农业技术大学农学院院长戴维·姆布鲁说：“这次的丰收对肯尼亚等非洲国家来说意义重大。”

　　在马达加斯加，从中国湖南引进的杂交水稻品种已连年取得丰收。预计到2024年，马达加斯加的杂交水稻种植面积将达到15万公顷，稻谷增产约50万吨。马达加斯加有望成为第一个实现粮食自给的非洲国家。

　　中国已连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。中非贸易结构持续优化，中国主动扩大自非洲非资源类产品进口，帮助更多非洲农产品进入中国市场。2022年，中国从非洲进口价值51.96亿美元的农产品。中国已成为非洲第二大农产品出口目的国。

　　“2022年是南非农业丰收的一年。”南非农业商会首席经济学家万迪勒·西洛博表示，2022年南非农业出口收入创下128亿美元新纪录，比上一年增长4%。他说，不少非洲国家正为不断增加的农产品寻找出口目的地。非中签署的一系列农业贸易互惠协议将助力非洲农业进一步发展。

　　在中非合作论坛第八届部长级会议上，中方宣布为非洲农产品输华建立“绿色通道”，支持和便利更多非洲优质特色农食产品进入中国市场。南非的柑橘、坦桑尼亚的芝麻、肯尼亚的牛油果、卢旺达的干辣椒等越来越多非洲特色农产品走进中国市场。

　　2022年8月肯尼亚首次向中国出口牛油果，仅3个月时间，肯尼亚输华牛油果出口总额累计已达4亿元人民币，超过肯尼亚去年前7个月的牛油果出口总额。肯尼亚园艺局局长本杰明·蒂托表示：“中国为非洲农业可持续发展提供巨大机遇。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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