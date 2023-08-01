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台盟中央两岸融合发展交流营甘肃分营开营

2023年08月01日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报兰州7月31日电  （记者王平）以“新型政党制度独特优势 民主监督生动实践”为主题的台盟中央两岸融合发展交流营甘肃分营，7月28日在甘肃省兰州市开营。近40位来自大陆各地和台湾岛内的台青营员由此展开为期4天的甘肃之行。

　　全国政协常委、台盟中央副主席吴国华在开营式上表示，受中共中央委托，台盟中央自2016年以来在甘肃开展了5年的脱贫攻坚民主监督工作，并聚全盟之力较好地完成了这一使命任务。希望营员们在领略祖国西部壮美自然风光和厚重历史人文的同时，感受祖国脱贫攻坚的伟大历程，观察台盟中央如何在甘肃省脱贫攻坚中发挥民主监督作用，理解民主监督实践对新型政党制度的支撑和诠释，进而对中国特色社会主义民主政治制度形成更加全面准确的认知，将来能把自己的亲身体会和客观结论传递给更多台胞朋友。

　　甘肃省委常委、省委统战部部长、省政协党组副书记孙雪涛介绍说，台盟中央在甘肃开展脱贫攻坚民主监督期间，深入最偏远的村舍，走进最贫困的农户，开展大量调研工作，形成调研报告40份、年度监督报告5份、监督专报1份，提出意见建议300余条，并提供人员培训、医疗设备、义诊服务等。在介绍甘肃概况后，他诚邀广大台商朋友亲身参与甘肃的开放发展，希望更多台湾青年来甘求学、就业创业。

　　4天时间里，营员们将在兰州市文溯阁参观《四库全书》展，调研天祝藏族自治县产业情况，走进该县抓喜秀龙镇的农户进行分组调研，赴张掖市参观国家湿地公园、考察七彩丹霞地貌保护和文旅产业开发情况、考察祁连山生态保护情况等。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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