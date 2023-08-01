人民网雅加达7月31日电 （记者李培松）7月31日，为期6天的汉语桥“一条海上丝路，万千非遗瑰宝”线上体验营结营仪式在黎明职业大学举行，印尼雅加达华文教育协调机构执行主席、黎明海丝学院印尼方院长蔡昌杰，印尼峇淡慈容学校初中部校长黄依丽，黎明职业大学党委委员、副校长李冬梅出席开营仪式，体验营的131名营员、黎明职业大学国际学生以及来自雅协、峇淡慈容学校、峇淡世界大学语言中心、黎明职业大学相关职能部门的教师代表参加仪式。仪式由黎明职业大学林昭永主持。

此次汉语桥线上体验营由教育部语合中心主办，黎明职业大学、印尼雅协承办，印尼峇淡慈容学校协办。来自印尼的131名青少年在6天时间里了解了陶艺、茶艺、刻纸、布雕画、武术等泉州海丝非遗文化，绘制了闽南红砖瓦厝、捏制了蟳蜅女簪花围、学唱了经典歌曲，诵读了千古名句。在老师的带领下，营员们品味泉州这座“东亚文化之都”和“海上丝绸之路起点城市”的无限魅力，增进对中华文化的认识，提高华文水平，感受当代中国。

李冬梅在致辞中指出，黎明职业大学将充分吸收各位营员和老师们的意见建议，总结本次体验营的成果成效和遗憾不足，开发设计更多特色课程，持续举办“汉语桥”线上体验营、中国寻根之旅、海外青少年夏令营等活动，为印尼的青少年朋友搭建更多了解中国、了解泉州、学习非遗技艺、感受中华文化的平台。

蔡昌杰指出，印尼学生因“汉语桥”体验营对中文学习和中国文化产生了浓厚兴趣，已有学生表示想报名黎明职业大学下一期“汉语桥”体验营，这是对雅协和黎大工作的肯定，更是对黎大国际化办学水平的认可。

黄依丽表示，希望学生们能够继续保持对汉语和中国文化的热爱，坚持学习，追求进步，成为中华文化的传播者和友好交流的桥梁，为促进中外人民之间的友谊与合作做出贡献。营员代表陈佳慧、吴星尊对本次活动辛勤付出的老师们表示感谢，并提出希望继续参加汉语学习活动，也希望未来有机会能到中国留学。

仪式上，与会人员共同观看了活动纪实短片，黄依丽为本次体验营的优秀领队和优秀学员颁发了荣誉证书。结营仪式在“线上云合影”和祝福声中圆满落幕。

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