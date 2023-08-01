新华社开罗7月31日电（记者姚兵）埃及总统塞西7月31日在埃及北部地中海城市新阿拉曼表示，欢迎巴勒斯坦各政治派别举行会议并对相关问题进行讨论，以恢复民族团结和结束自2007年开始的政治分裂。

埃及总统府31日发表声明说，塞西当天会见了到访的巴勒斯坦总统、巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）主席阿巴斯，双方讨论了30日在埃及举行的巴勒斯坦各政治派别会议。阿巴斯指出，此次会议为实现巴勒斯坦民族和解提供了对话和交流的契机。

声明还说，两国领导人强调必须维护巴勒斯坦的合法权利，并继续努力在“两国方案”基础上实现全面、公正、持久的和平。双方还强调，为实现地区所有人民的安全、稳定和繁荣，需要根据国际法、具有国际合法性的相关决议和“阿拉伯和平倡议”，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。

巴勒斯坦各政治派别会议30日在新阿拉曼市举行，阿巴斯主持会议，并提议成立一个对话委员会，以实现巴勒斯坦内部团结。

2007年，法塔赫与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）爆发冲突。哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫实际控制约旦河西岸地区，巴勒斯坦陷入分裂。

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