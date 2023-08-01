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“中埃陶瓷文化交融”讲座在开罗举办

2023年08月01日08:20 | 来源：新华网
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新华社开罗7月31日电（记者张健 闫婧）由开罗中国文化中心和江西省景德镇市人民政府主办的“中埃陶瓷文化交融”讲座7月30日晚在开罗中国文化中心举行，共100余名中国和埃及人士参加。

景德镇瓷乐队用瓷笛、瓷箫、瓷琵琶、瓷二胡等陶瓷乐器为现场观众演奏了中埃两国乐曲，引来阵阵掌声。

景德镇市市长胡雪梅致辞时表示，景德镇因瓷而名、因瓷而兴，是首批中国历史文化名城，国际化已成为城市最鲜明的特点。景德镇与阿拉伯国家交往历史悠久，此次埃及之行进一步促进中阿陶瓷文化交融。景德镇市将始终秉承国际化思维，全力推动文明交流互鉴，努力打造对外文化交流新平台。

埃及文化发展基金会前主席、陶瓷艺术专家法西·阿卜杜勒·瓦哈卜在致辞中表示，埃及陶艺文化历史悠久，而景德镇是中国瓷都，这次活动让埃中两国陶瓷文化交融更加紧密，加深彼此的艺术理解和文化认同。

中国驻埃及大使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩表示，瓷器是中华文明的重要文化符号，埃及曾在古迹中发现中国古代的陶瓷残片，既印证了中国和埃及悠久的陶瓷艺术交往历史，也展现出两国人民的友谊源远流长。

(责编：刘叶婷、崔越)

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