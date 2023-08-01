新华社东京7月31日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构31日发布调查报告说，新型固体燃料火箭“埃普西隆S”的发动机在本月中旬发生爆炸的原因可能是，覆盖发动机的外壳过热，超过结构部件维持强度所允许的温度范围。

报告说，现阶段调查显示，“埃普西隆S”火箭发动机外壳所承受的热负担过大，超过结构部件维持强度所允许的温度范围而导致破损的可能性很高。发动机外壳过热可能是源于内部推进剂燃烧异常或外壳与推进剂之间隔热材料隔热不良。今后将进一步调查推进剂与发动机外壳的设计、制造以及组装是否存在问题。

本月14日，“埃普西隆S”火箭第二级发动机在进行燃烧试验时在秋田县的能代火箭试验场爆炸。爆炸导致试验场的燃烧试验楼及内部设备损坏，但未造成人员伤亡和第三方财产损失。

正在研制的“埃普西隆S”是小型固体燃料火箭“埃普西隆”的改良版。“埃普西隆”火箭在去年10月的第六次发射中遭遇失败。

日本宇宙航空研究开发机构当日还更新了首枚H3运载火箭今年3月发射失败的调查报告。报告显示，调查已将发射失败的可能情形缩小到9种，但目前仍未找到具体原因。

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