人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德媒：排除中国5G的欧盟国家，落后了

2023年08月01日07:52 | 来源：人民网-环球时报
小字号

　　德国Golem新闻网7月28日文章，原题：没有中国5G天线的几个欧盟国家正落后

欧盟委员会正在推动排除中国5G供应商，但该委员会自己的统计数据显示，这显然对网络扩展造成损害。Golem新闻网获得的统计数据评估报告显示，一些早期正式或非正式将中国5G供应商排除在移动通信网络扩展之外的国家，在27个欧盟成员国的数字化比较排名中大幅落后。

　　在欧盟委员会委托发布的这份5G观察报告中，有5个国家在5G网络人口覆盖率排名中垫底——正是很早就将中国设备供应商华为和中兴排除在外或严格限制当地5G网络建设的国家：爱沙尼亚和拉脱维亚的5G网络人口覆盖率分别约为43%和42%，远低于欧盟80%左右的平均水平。比利时和罗马尼亚更落后，分别约为30%和 27%，瑞典以略高于20%的人口覆盖率排在所有27个国家的最后。

　　2020年10月，瑞典成为首个在5G频谱拍卖中将中国供应商排除在外的欧盟国家。此前，中国供应商曾是该国的4G供应商。国际商事法庭目前仍在就这一裁决的合法性进行协商，但对（该国）5G扩展速度的影响似乎已显而易见。

　　在欧盟委员会的另一项排名中，早期和突然排除中国供应商的国家也出现类似结果。在欧盟委员会的数字经济与社会指数（DESI）中，瑞典在互通性领域的排名从第二（2020年）下降到第九（2022年），比利时从第六位跌至第27，爱沙尼亚从第14跌至第26，拉脱维亚从第四跌至第20，罗马尼亚从第11跌至第15。

　　这种排除（中企）的负面影响在英国也很明显，华为最初于2020年1月获得英国批准，但几个月后由于特朗普政府施压，华为被排除在英国5G 扩展之外。美国网速测试统计公司Ookla今年2月警告称，英国的平均下载速度继续向着相当低的水平缓慢下滑。

　　丹麦电信分析师约翰·斯特兰德的市场研究显示，塞浦路斯是唯一一个100%从中国供应商（即华为和中兴通讯）获得5G天线的欧盟国家。在欧盟委员会5G观察报告中，塞浦路斯以100%的5G人口覆盖率位居欧洲第一。（作者阿奇姆·萨瓦尔，青木译）

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部