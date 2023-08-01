德国Golem新闻网7月28日文章，原题：没有中国5G天线的几个欧盟国家正落后

欧盟委员会正在推动排除中国5G供应商，但该委员会自己的统计数据显示，这显然对网络扩展造成损害。Golem新闻网获得的统计数据评估报告显示，一些早期正式或非正式将中国5G供应商排除在移动通信网络扩展之外的国家，在27个欧盟成员国的数字化比较排名中大幅落后。

在欧盟委员会委托发布的这份5G观察报告中，有5个国家在5G网络人口覆盖率排名中垫底——正是很早就将中国设备供应商华为和中兴排除在外或严格限制当地5G网络建设的国家：爱沙尼亚和拉脱维亚的5G网络人口覆盖率分别约为43%和42%，远低于欧盟80%左右的平均水平。比利时和罗马尼亚更落后，分别约为30%和 27%，瑞典以略高于20%的人口覆盖率排在所有27个国家的最后。

2020年10月，瑞典成为首个在5G频谱拍卖中将中国供应商排除在外的欧盟国家。此前，中国供应商曾是该国的4G供应商。国际商事法庭目前仍在就这一裁决的合法性进行协商，但对（该国）5G扩展速度的影响似乎已显而易见。

在欧盟委员会的另一项排名中，早期和突然排除中国供应商的国家也出现类似结果。在欧盟委员会的数字经济与社会指数（DESI）中，瑞典在互通性领域的排名从第二（2020年）下降到第九（2022年），比利时从第六位跌至第27，爱沙尼亚从第14跌至第26，拉脱维亚从第四跌至第20，罗马尼亚从第11跌至第15。

这种排除（中企）的负面影响在英国也很明显，华为最初于2020年1月获得英国批准，但几个月后由于特朗普政府施压，华为被排除在英国5G 扩展之外。美国网速测试统计公司Ookla今年2月警告称，英国的平均下载速度继续向着相当低的水平缓慢下滑。

丹麦电信分析师约翰·斯特兰德的市场研究显示，塞浦路斯是唯一一个100%从中国供应商（即华为和中兴通讯）获得5G天线的欧盟国家。在欧盟委员会5G观察报告中，塞浦路斯以100%的5G人口覆盖率位居欧洲第一。（作者阿奇姆·萨瓦尔，青木译）

(责编：胡永秋、白宇)