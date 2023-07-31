图为专题论坛对话现场。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢7月30日电 （记者宋亦然、时元皓）当地时间7月30日，“推动中巴人文交流 助力国际传播建设”专题论坛在巴西华人文化交流协会会馆举办。该活动由巴西华人文化交流协会主办，邀请人民日报社拉美中心分社、新华社里约分社、中央广播电视总台里约站、南美侨报里约站记者代表参与对话座谈。巴西华人文化交流协会主席上官建峰、前主席尹霄敏、前主席程普等参与对话。

上官建峰表示，巴西华人文化交流协会一直关注中巴两国人文交流，除了侨社内部交流外，该协会致力于让更多中国文化深入巴西主流社会，让巴西当地百姓看到真实、立体、全面的中国。文协和其他侨团一直以来致力于在当地积极履行社会责任、投身公益活动，也是在用实际行动树立中国人的良好形象。希望文协可以作为一个交流的窗口和平台，也希望海外侨胞与媒体界人士能够群策群力，共同讲好中国故事。

尹霄敏表示，文协一直以来通过在当地举办各类文体及公益活动促进两国民心相通，也积极推动相关活动在当地媒体落地，扩大影响力，以实际行动帮助树立海外华侨华人的良好形象。他表示，一些海外华人在当地社交媒体上拥有很强的影响力，可以借助新媒体的力量推动文化传播。

程普以里约中国国际学校举例，表明促进中巴文化交流不仅体现在文协的章程中，也落实在具体行动中。在该校的创建和运营过程中，里约侨界发挥了重要作用。他表示，拥有不同文化背景的学生共同在学校学习，可以在潜移默化中让学生及其家庭更加深入了解中国文化，促进中巴友好交流。

与会媒体代表就中巴人文交流及其在中巴友好中扮演的角色、互联网和社交媒体对于国际传播的影响等共同关注的话题进行交流。参与交流的代表们表示，希望大家可以携起手来，通过多种途径，共同推动中巴民心相通、助力国际传播能力建设。

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