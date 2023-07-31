新华社伊斯兰堡7月31日电 专访：中巴经济走廊是可持续发展模式典范——访巴基斯坦可持续发展政策研究所经济顾问巴迪亚·绍卡特

新华社记者蒋超 王欢

巴基斯坦可持续发展政策研究所经济顾问巴迪亚·绍卡特日前在首都伊斯兰堡接受新华社记者专访时表示，中巴经济走廊为巴基斯坦带来基础设施、经贸发展和就业机会，是可持续发展模式的典范。

中国驻巴基斯坦大使馆提供的数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊累计为巴带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

绍卡特认为，作为共建“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊是一种可持续发展模式。10年来，走廊进展顺利、运行高效，对巴经济发展至关重要。

绍卡特表示，走廊在巴建设的公路、港口、机场等交通基础设施促进了巴境内以及与地区之间的互联互通。走廊建设了清洁燃煤以及各类可再生能源电站，还建成高压直流输电项目，满足居民和工业用电，降低企业生产成本，哺育本地制造业发展，提振整体出口水平。

他表示，中巴经济走廊在巴国内创造了大量高质量就业机会，促进不同地区的融合与发展，为当地培养高技能的劳动力和经验丰富的工程师，为巴经济发展培育了一笔人口财富。

绍卡特认为，中巴经济走廊是巴基斯坦面对各类外部挑战时的重要信心来源。中企始终加强与巴基斯坦企业合作，在走廊框架下向巴方分享先进技术知识，促进巴企业界技术进步与成长。

“未来，巴基斯坦将拥有由中巴经济走廊支撑形成的强大而高效的基础设施体系、繁荣的市场与蓬勃的制造业。”他说。

绍卡特还表示，走廊项目下的中企十分注重履行企业社会责任。在巴基斯坦面临地震、洪灾等自然灾害时，中企总是积极帮助巴方救灾，向受灾民众提供粮食、医疗物品等救援物资，让巴基斯坦人民充分感受到巴中“铁杆”友谊。

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