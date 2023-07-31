新华社圣彼得堡7月30日电 俄罗斯总统普京29日晚在圣彼得堡表示，俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行和平谈判。

第二届俄罗斯-非洲峰会27日至28日在圣彼得堡举行。普京29日在会后举行的新闻发布会上说，乌克兰出台了法令禁止与俄方谈判，但俄方不拒绝谈判，双方必须意见一致才能开始谈判。

这是7月27日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的俄非峰会圣彼得堡市展区。第二届俄罗斯-非洲峰会暨经济和人道主义论坛27日在俄罗斯圣彼得堡开幕。（新华社记者安晓萌摄）

普京对非洲国家提出的解决俄乌冲突的和平方案给予积极评价，认为这一方案绝对是从友好的立场出发，真诚地寻找结束冲突的办法和缓和局势的机会。该方案可与其他各方提出的解决乌克兰危机的建议共同构成和谈的基础。

普京还表示，这些建议中的一部分正在落实，包括交换被扣押人员和解决人道主义危机等。与此同时，这些建议的一些条款难以实现，特别是关于停火的建议，乌方正在开展大规模进攻，因此俄方不可能停火。

这是7月30日在俄罗斯莫斯科拍摄的被无人机袭击的建筑。俄罗斯国防部30日说，当天挫败了乌克兰方面对莫斯科的无人机袭击。（新华社记者曹阳摄）

今年6月，非洲和平代表团先后到访乌克兰和俄罗斯，提出有关解决俄乌冲突十点立场的和平方案，包括必须通过谈判和外交手段结束战争、双方都降级冲突等。由南非等非洲国家领导人和特使组成的非洲和平代表团在第二届俄罗斯-非洲峰会举办之际再次到访俄罗斯，继续就俄乌冲突展开斡旋。（参与记者：陈畅、安晓萌）

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