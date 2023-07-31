新华社伊斯兰堡7月30日电 专访：高质量中巴经济走廊彰显共建“一带一路”活力——访巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万

新华社记者蒋超 王欢

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万日前在巴首都伊斯兰堡接受新华社记者专访时表示，中巴经济走廊为巴基斯坦带来高质量发展，推动巴中经济合作共赢，助力构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，彰显共建“一带一路”的活力。

阿万表示，10年前，面对某些西方国家的胁迫与压力，巴基斯坦发展面临不少困难。中巴经济走廊启动展现了中国对巴基斯坦的投资信心，极大提高了巴基斯坦的国际信用评级和声誉，带动了国际社会对巴投资意愿。

中国驻巴基斯坦大使馆提供的数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊累计为巴带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

阿万表示，作为共建“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊对巴经济社会和人民生活产生了巨大影响。走廊能源领域项目改变了巴严重电力短缺的局面，使大城市从每天缺电十几个小时到完全摆脱限电，几乎满足了巴生产生活的电力需求。

他表示，走廊项下的高质量公路网络使巴基斯坦全国的商业活动更为活跃。“巴基斯坦的东西南北通过走廊框架下修建的高速公路连接了起来。”

他说，在走廊框架下，巴港口设施得到极大提升。瓜达尔港自由区和港口平稳运营，瓜达尔新国际机场也将竣工，当地道路交通、通讯设施得到极大改善，促进了经济发展。

阿万认为，走廊的高质量发展还体现在对人才的培养上。走廊不仅为巴创造了大量就业岗位，中企还选拔巴优秀人才，为其提供优质教育与培训。“中国帮助巴基斯坦培养了应对21世纪挑战的人力资源。”

阿万曾长期担任巴基斯坦驻华使馆科技与教育事务参赞。他表示，过去已有数万名巴基斯坦留学生在华学习先进科学技术，攻读硕士、博士等学位。中方还提供了鲁班工坊等培训巴青年劳动力专业技能的职业教育合作项目。

“中国参与的项目具有经济价值，正在为巴基斯坦创造财富。”阿万说，中国投资开发巴基斯坦人民最急需的基础设施，促进了巴经济增长，造福广大民众。

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