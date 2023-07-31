人民网约翰内斯堡7月30日电 （记者邹松）当地时间7月29日，中国（江西）第18批援乍得医疗队应乍得前国务部长、卫生部长阿沃克苏麻·乔纳邀请来到首都恩贾梅纳北部的玛杜赫村开展义诊活动。

图为医疗队同当地村民合影。中国驻乍得医疗队供图

清晨7点半，医疗队驱车1个多小时后抵达村落。乔纳先生带领村民们到了一公里外的公路上，看到医疗队车辆驶入，热情的村民们引导车子一同前进，来到村子里一个约15平米的遮阳茅草棚下，义诊就在这里进行。

图为草棚下的就诊患者。中国驻乍得医疗队供图

村民中包头巾的占大多数，他们穿梭在草棚内。队员们不时地俯身查看，不时给予个案化医学建议，更多的时候在耐心解答大家的疑问。考虑到保护隐私，妇产科医生刘芬将待诊的妇女们引进了对面的院子；偏头痛、腰膝关节痛的患者在简陋的凳子上，排队等待中医师王李妮的传统治疗；传染科医生黄文光一边给大家测量体温，一边科普抗疟；病理科张振东、影像科李登华耐心讲解药物使用规范；耳鼻喉科袁祖均、眼科刘强为老人、儿童详细检查眼、耳、口鼻等不适……不少村民因贫困长期得不到及时救治，更无法定期进行体检，来自11个学科的中国医疗队分布开来，相当于一所“综合医院”，正好解了玛杜赫村的燃眉之急。

图为吉安市中心人民医院中医科副主任医师王李妮为患者进行针灸治疗。中国驻乍得医疗队提供

图为南昌大学第一附属医院病理科主治医师张振东为村民解说药品使用方法。中国驻乍得医疗队供图

与此同时，草棚附近的毛胚房内，村民热奥焦急地等待着普外科医生周智勇。热奥的下腹部有一个切口疝，是一年前在当地医院做白线疝修补后留下的。如今切口经久不愈呈长期化脓状态，令热奥痛苦不堪。因当地消毒不规范、药品短缺等，经常能见到类似的反复切口感染或腹腔感染的情况，日久危及生命。周大夫果断对患处实施加压包扎，同时予以抗感染治疗，并留下电话号码，叮嘱他尽早进行切口疝修补术。

图为南昌大学第二附属医院胃肠外科主治医师周智勇检查切口疝患者。中国驻乍得医疗队供图

看到很多村民的病痛得以缓解，村长阿巴卡哈·穆萨激动地说：“中国医生医术先进且热情友好，了解到村民的困境后主动为我们开展免费诊治，给我们带来了希望。我们由衷感谢中国医疗队，感谢中国！”

“中国在很多方面给予了乍得实实在在的帮助。从首批医疗队到如今第十八批次医疗队支援乍得，我见证了中乍两国人民友谊因中国医疗队的到来生根开花，中国医生总是在我们最需要的时候出现，越来越多的乍得人享受到了满意的中国医疗服务。”老部长乔纳说。

图为中国（江西）第18批援乍得医疗队队长王汉江向老部长乔纳和村民们捐赠药品。中国驻乍得医疗队供图

据了解，中国援乍得医疗队当天一共接诊163名村民，开展针灸、推拿和拔罐等中医传统治疗22人次，并赠送包括双氢青蒿素哌喹、磷酸氯喹等抗疟药在内的60余种常用药品和寓意美好的中国结。

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