苏吉吉纳里水电站大坝和N15改线公路远眺。（中国能建葛洲坝集团供图）

人民网伊斯兰堡7月29日电（记者程是颉）7月29日，由中国能建葛洲坝集团投资建设的巴基斯坦苏吉吉纳里水电站N15改线公路顺利如期通车，作为苏吉吉纳里水电站建设的阶段性成果，为下阶段库区蓄水、代替原有N15公路继续发挥民生作用迈出坚实一步。

N15公路是项目所在地重要的交通和旅游要道，但项目投产发电后因库区蓄水，原N15公路将被淹没，当地百姓将面临出行问题。此次N15改线公路的全线贯通，接替了原N15公路的民生使命，不仅为后期库区蓄水提供了有力保障，更是为当地百姓提前解决后顾之忧，切实保障交通出行。

苏吉吉纳里水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的昆哈河上，是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。截至目前，苏吉吉纳里水电站总体施工进度约完成90.73%。项目建成投产后，预计年平均可发电32.12亿度，每年可节约标准煤约128万吨，减少排放二氧化碳320万吨，能为超过100万户巴基斯坦家庭提供经济实惠的清洁电能。

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