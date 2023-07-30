新华社巴西圣若泽杜斯坎普斯7月29日电通讯：中国技术助力巴西航空城绿色交通发展

新华社记者赵焱 陈昊佺

费利佩在巴西圣若泽杜斯坎普斯市拥有一家小型手机配件企业，每天他都搭乘快速公交“绿线”上下班。这条线路上运营比亚迪巴西公司生产的纯电动大巴，车厢内舒适、安静，座椅下还配有USB接口可为手机充电。线路从2021年底投入运营后便成为很多人的出行首选。

圣若泽杜斯坎普斯是巴西的航天城，巴西航空工业公司、巴西国家空间研究院均落户于此。2021年11月，比亚迪巴西公司交付12辆22米长的纯电动铰链式大巴，用于城市快速公交系统，这是巴西首个纯电动城市快速公交系统。

据介绍，“绿线”共设13个上下车站，全程14.5公里。快速公交线路比普通公交速度快，而且能保证到站时间，很受乘客欢迎。

负责运营“绿线”的马林加快速公司负责人瓦格纳·佩雷拉说，比亚迪电动大巴每辆能载客168人，每15分钟发一班车，高峰时段每10分钟一班。纯电动车可以大大减少对城市的污染，促进城市绿色发展。

比亚迪巴西公司大巴车销售总监布鲁诺·派瓦告诉记者，一辆电动大巴每年可以减少超过184吨二氧化碳排放，相当于种植1311棵树。

派瓦介绍说，这批电动大巴专门为巴西设计，从比亚迪总部来的工程师在巴西城市道路调研后，根据路况与当地技术人员共同讨论车辆设计细节，调整安装有比亚迪电池的底盘，车身则使用巴西本地品牌，更好地适应当地出行。

在大巴正式投入运营前圣若泽杜斯坎普斯市政府开展两个月的免费试乘活动，让民众了解车辆线路，体验电动车的舒适，并宣讲环保理念。

费利佩说：“我的企业虽然不大，但有三个中国合作伙伴企业，我看到中国在科技创新、绿色经济方面这些年来飞速发展。巴西是一个注重可再生能源发展的国家，在清洁能源方面风能、太阳能、绿氢都有优势，圣若泽杜斯坎普斯是航天城，对高科技接纳度高，电动大巴在这里落户再合适不过。”

费利佩上车的南站附近有大巴充电站，最多3小时车辆便可充满电上路，电池可供车辆连续行驶250公里。

大巴行驶到市中心站时，一位正用手机视频通话的女士一边拍摄大巴一边说：“看，这是一辆百分百纯电动的大巴，是不是很棒？”

这名叫黛西的女士对记者说：“我是来这里办事的，家在东北部的福塔莱萨。我们那里没有这样的车，所以看到后立刻拍给我女儿看。希望我们那边也能有这样的公交车。”

派瓦说，比亚迪纯电大巴已在巴西超过10个城市运营，该公司还在与圣保罗市政府商谈，将市内3000辆公交车更换成电动大巴，希望这座巴西最大城市的绿色公交系统能够做出示范，让新能源车在更多巴西城市奔驰。

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