新华社东京7月30日电 综述：日本央行“弹性化”政策未改变宽松立场

新华社记者刘春燕 欧阳迪娜

日本央行28日表示，维持现行超宽松货币政策不变，但同时更加灵活地实施收益率曲线控制政策，在一定情形下允许新发10年期国债收益率突破央行控制目标。

市场人士表示，日本央行维持长期利率控制目标正负0.5%不变，但通过“弹性化”政策，实际上将长期利率控制目标从0.5%放宽至1%。这一政策修正了政策的副作用，但并没有改变宽松立场。

日本央行长期实施收益率曲线控制政策被指令金融政策失去弹性、让市场陷入扭曲。央行通过大量买入债券，将10年期国债收益率控制在目标范围，不仅使债券市场的价格偏离了合理区间，也扭曲了非10年期国债收益率与10年期国债收益率的关系，难以发挥市场定价功能，日本债券市场流动性也趋于下降。

日本央行行长植田和男当天在货币政策会议结束后举行的新闻发布会上说，央行没有预期长期利率会升至1%，但考虑到包括美国在内多国实行紧缩货币政策，导致全球经济金融环境仍面临巨大不确定性，本次政策调整旨在提前做好应对风险准备，使央行有机动应对能力。他表示，增加收益率曲线控制政策的弹性，是为了继续维持现行超宽松货币政策。

日本三菱日联银行首席分析师井野铁兵认为，把长期利率控制目标以“弹性化”方式放宽到1%，从某种意义上可以理解为事实上的加息。日本官房长官松野博一当天也在记者会上表示，对收益率曲线控制政策进行弹性化调整“将提高超宽松货币政策的可持续性”。

受日本央行决议刺激，东京股市、外汇市场和债券市场都出现明显震荡。日经股指在消息发布后振幅一度超过850点，日元对美元汇率一度升至138日元水平，新发10年期国债收益率则一度涨至0.575%，为2014年9月以来最高。

谈及此次维持超宽松货币政策原因，植田和男表示，这是当下日本经济物价形势的需要。央行目前对日本能够稳定、可持续地达成2%通胀目标并没有信心，这是现阶段仍需要维持超宽松货币政策的根本原因。

日本第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广表示，央行对收益率曲线控制政策进行修正应该是为了抑制其副作用，恢复市场机能，而不是为了寻求货币政策正常化。

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