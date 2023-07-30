人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美方这种做法被指“道德败坏”

2023年07月30日10:55 | 来源：参考消息
小字号

参考消息网7月29日报道今日俄罗斯电视台网站7月24日刊登题为《美国欠世界其他国家气候赔偿》的文章，作者为布拉德利·布兰肯希普。文章摘编如下：

美国总统气候问题特使约翰·克里最近访问了北京，与中国同行就应对气候变化问题进行了谈判。毫无疑问，中国方面珍视在两国关系如此糟糕的情况下的对话机会，但美国方面则一直表现得更加强横。

为了迎合共和党人，克里表示美国“在任何情况下”都不会为受气候变化影响最严重的贫穷国家进行赔偿。然而有一些关键的理由可以解释这为什么是彻头彻尾的道德败坏，同时也不利于美国的外交谈判，以及这还是错误的政治策略。

首先，到目前为止，美国是全球有史以来排放温室气体最多的国家。自1751年以来，美国已经排放了大约4000亿吨二氧化碳，占全球人为排放量的25%。这一事实本身就表明，美国对贫穷国家承担着绝无仅有的责任。

美国在气候问题上也拖拉得要命。拜登政府宣布了到2050年使美国实现碳中和的计划，但存在一些掣肘的情况。首先，最高法院已经明确表示，监管机构的权力是有限的，必须由国会明确规定其职权范围。这意味着在2050年以前，国会需要通过一个碳中和计划并持续为该计划提供资金，无论谁成为总统都需要签署这些法案。但这永远不可能发生。

相比之下，中国作出了具体的承诺，即力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。中国官员正在设定目标并实现这些目标。然而，尽管中国取得了这些成就，华盛顿仍在试图通过制裁限制北京的绿色产业，连《纽约时报》本周都承认，制裁对于世界和美国而言是完全失败的策略。美国需要在合作应对气候变化方面发出一致的信息，并停止指责中国。

值得一提的是，通过排除气候赔偿的可能，美国背弃了两个重要文件的主张。首先，它违反了《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会中关于“损失和损害”基金的协议；它还违反了2021年发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。

显然，任何人都没法信任签署文件然后不去兑现文件承诺的人。应对气候变化应该是一个毫无疑问的合作领域。对于美国来说，把竞争扩大到应对气候变化领域不仅毫无帮助，而且浪费时间。这是最糟糕的故意欺骗行为。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部