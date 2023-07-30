参考消息网7月29日报道今日俄罗斯电视台网站7月24日刊登题为《美国欠世界其他国家气候赔偿》的文章，作者为布拉德利·布兰肯希普。文章摘编如下：

美国总统气候问题特使约翰·克里最近访问了北京，与中国同行就应对气候变化问题进行了谈判。毫无疑问，中国方面珍视在两国关系如此糟糕的情况下的对话机会，但美国方面则一直表现得更加强横。

为了迎合共和党人，克里表示美国“在任何情况下”都不会为受气候变化影响最严重的贫穷国家进行赔偿。然而有一些关键的理由可以解释这为什么是彻头彻尾的道德败坏，同时也不利于美国的外交谈判，以及这还是错误的政治策略。

首先，到目前为止，美国是全球有史以来排放温室气体最多的国家。自1751年以来，美国已经排放了大约4000亿吨二氧化碳，占全球人为排放量的25%。这一事实本身就表明，美国对贫穷国家承担着绝无仅有的责任。

美国在气候问题上也拖拉得要命。拜登政府宣布了到2050年使美国实现碳中和的计划，但存在一些掣肘的情况。首先，最高法院已经明确表示，监管机构的权力是有限的，必须由国会明确规定其职权范围。这意味着在2050年以前，国会需要通过一个碳中和计划并持续为该计划提供资金，无论谁成为总统都需要签署这些法案。但这永远不可能发生。

相比之下，中国作出了具体的承诺，即力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。中国官员正在设定目标并实现这些目标。然而，尽管中国取得了这些成就，华盛顿仍在试图通过制裁限制北京的绿色产业，连《纽约时报》本周都承认，制裁对于世界和美国而言是完全失败的策略。美国需要在合作应对气候变化方面发出一致的信息，并停止指责中国。

值得一提的是，通过排除气候赔偿的可能，美国背弃了两个重要文件的主张。首先，它违反了《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会中关于“损失和损害”基金的协议；它还违反了2021年发布的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。

显然，任何人都没法信任签署文件然后不去兑现文件承诺的人。应对气候变化应该是一个毫无疑问的合作领域。对于美国来说，把竞争扩大到应对气候变化领域不仅毫无帮助，而且浪费时间。这是最糟糕的故意欺骗行为。

(责编：贾文婷、徐祥丽)