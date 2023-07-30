新华社基加利7月30日电通讯：“稳定的供电让我的生意红红火火”——记中国援建布隆迪鲁齐巴齐水电站

新华社记者吉莉

过去，在布隆迪鲁蒙盖省鲁图莫村，村民的生活常因频繁停电备受困扰。自从中国援建的鲁齐巴齐水电站投产以来，这里的生活发生了翻天覆地的变化。

村里的小伙子塞缪尔·恩达伊什米耶购买了一台电动磨面机。由于稳定的供电，他的生意蒸蒸日上。他说：“以前停电频繁，几天无法干活，收入差。现在，稳定的供电让我的生意红红火火，家里生活有了明显改善。”

鲁齐巴齐水电站位于布隆迪经济首都布琼布拉以南约43公里的鲁齐巴齐河下游，由中国电建水电十四局承建，装机规模15兆瓦。水电站于2018年10月开工建设，最后一台机组于2022年7月完成试运行，电站3台机组当月实现并网发电。

鲁齐巴齐水电站将布隆迪全国的发电量增加了近三分之一，满足了布琼布拉全市的用电需求。水电站其中一台发电机组为周边7个乡村带来稳定的电力供应，对当地经济发展产生了积极影响。

“如果要给鲁齐巴齐水电站打分的话，肯定要给满分。”来自鲁图莫村的埃吉德·尼永库鲁是一名电焊工，过去频繁停电，经常让他的工作无法按期完成。如今供电稳定，他非常感激中国援建鲁齐巴齐水电站。

尽管在建设过程中受到新冠疫情影响，但鲁齐巴齐水电站的建设不但没有延期，反而提前了3个月完工。目前水电站运营管理工作已由布方接手，中方技术团队继续为水电站提供为期3年的技术支持。

水电站项目部员工普成说，项目建设过程中充分采用属地化管理，招聘当地员工，共计培养技术工1200余人。

布隆迪水利、能源和矿业部常务秘书塞勒马尼·卡米西近日接受记者专访时，对布中在能源领域的合作给予高度评价，称赞中国公司在鲁齐巴齐水电站建设中的出色表现。他说：“项目比原计划提前了3个月完工，中国水电的执行力和履约表现令人印象深刻。”

他表示，希望布中两国在能源领域继续保持紧密合作。

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