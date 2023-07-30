新华社北京7月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部29日说，俄军28日晚使用高精度武器打击了乌东南部的某乌军指挥所。乌克兰总统网站29日说，乌总统泽连斯基当天视察了巴赫穆特（俄称阿尔乔莫夫斯克）周边前沿阵地。

——乌克兰总统网站29日说，泽连斯基在视察巴赫穆特（俄称阿尔乔莫夫斯克）周边前沿阵地时听取了前线指挥官关于战场形势、作战任务执行情况和武器装备需求的报告。泽连斯基28日深夜在社交媒体发文称，当晚，位于乌东南部的第聂伯罗彼得罗夫斯克州国家安全局总部大楼遭俄导弹袭击，乌方迅速采取措施并控制住了局势。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日通报说，俄军28日晚使用高精度武器打击了乌克兰武装力量第聂伯罗彼得罗夫斯克市的某指挥所。此外，在过去一天，乌军在顿涅茨克、南顿涅茨克、红利曼等方向继续尝试进攻，均被俄军击退。

——乌克兰武装部队总参谋部29日在社交媒体发文称，过去一天，乌空军袭击了俄军3处人员和装备集中区。此外，乌导弹和炮兵部队摧毁俄军在射击阵地上的8门火炮、2处无线电工作站、1座弹药库和1座燃料库。乌军继续在梅利托波尔和别尔江斯克方向反攻并巩固已收复阵地。

——俄罗斯政府网站29日发布消息称，俄总理米舒斯京已签署法令，将出口大米的禁令延长至2023年12月31日。消息称，俄方此举是为了维护国内市场稳定。此外，该禁令不适用于俄向欧亚经济联盟国家供应的和用作人道主义援助的大米。

——据乌克兰国际文传电讯社28日报道，乌克兰南部作战司令部新闻秘书古梅纽克日前在接受外媒采访时称，因俄军不间断袭击，乌克兰面临在未来两三个月内失去所有港口的危险，目前俄军封锁了几乎所有乌港口。

——乌克兰国家银行行长佩什内日前在乌国家银行官网发文称，今年以来乌方已获得270亿美元的国际援助，预计到今年年底，国际援助将达到420亿美元。佩什内强调，鉴于国防开支庞大，明年乌克兰至少需要370亿美元国际援助弥补财政赤字，为此，乌方需要继续与国际货币基金组织和其他国际伙伴开展合作。（参与记者：刘恺、李东旭、赵冰）

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