、

新华社圣彼得堡7月29日电（国际观察）俄非峰会助解三大关切

新华社记者安晓萌

第二届俄罗斯-非洲峰会暨经济和人道主义论坛27日至28日在俄罗斯圣彼得堡举行，数十个非洲国家和区域组织派代表参加。乌克兰危机、粮食安全及俄非深化多领域合作是此次峰会三大关切。

斡旋乌克兰危机

俄非峰会期间，由南非等非洲国家领导人和特使组成的非洲和平代表团再次就乌克兰危机展开斡旋。俄罗斯总统普京说，非洲和平方案与中国早些时候提出的关于政治解决乌克兰危机的立场相呼应。非洲和平方案主要发起人、南非总统拉马福萨说，非洲立场与其他各方、尤其是中国提出的立场一致。

7月27日，在俄罗斯圣彼得堡，俄非峰会与会人员在会场交流。新华社记者安晓萌摄

今年6月，非洲和平代表团先后到访乌克兰和俄罗斯，提出有关解决俄乌冲突十点立场的和平方案。

峰会期间，在与非洲和平代表团的会谈中，普京呼吁各方充分了解乌克兰危机的性质和根源，重申俄方致力于和平解决危机的立场。普京说，乌克兰危机由西方一些势力挑起，它们多年来一直酝酿对俄开展混合战争，千方百计想把乌克兰变成破坏俄罗斯安全基础和损害俄罗斯世界地位的工具。

拉马福萨表示，乌克兰危机给非洲带来直接影响，粮食安全等领域出现问题，恢复和平符合各方利益。非方呼吁对话和谈判是基于自身经验，非洲大陆许多国家曾卷入冲突，其中不少冲突已通过谈判和平解决。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部专家纳塔利娅·蔡泽尔说，非洲国家因乌克兰局势在粮食安全、政治、经济和人道主义领域遭受巨大损失，这促使非洲国家出面调停。俄罗斯国立高等经济学院非洲研究中心专家弗谢沃洛德·斯维里多夫指出，非洲国家在解决非洲内部冲突方面有丰富经验，对乌克兰局势持平衡立场，因此其斡旋努力非常重要。非洲代表团的方案有助于推动某些重要事项取得进展，例如粮食协议、俄罗斯在金融等领域遭受的制裁等。

这是7月27日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的俄非峰会非洲国家展台。新华社记者安晓萌摄

粮食安全引关切

气候变化、地缘政治危机等多重因素，持续对全球特别是发展中国家的粮食安全产生影响。粮食安全问题也是此次俄非峰会的一个重点议程。

去年7月，俄罗斯、乌克兰分别与联合国和土耳其签署黑海港口农产品外运协议，协议本月17日到期。俄方当天表示，协议中涉及俄罗斯的部分未能得到执行，因此该协议效力已中止。

峰会上，普京表示，协议签署一年来，乌克兰出口的逾七成粮食都流向高收入和中高收入国家，有关消除俄罗斯出口粮食和化肥障碍的承诺却从未得到履行。在峰会前发表的一篇署名文章中，普京指出，签署粮食协议的初衷是为确保全球粮食安全、帮助亚非拉发展中国家，而执行过程中“受益者却是那些贩卖粮食的欧美企业”，协议因此已失去其人道主义意义。此外，俄外交部17日发表声明说，自去年7月以来，欧盟对俄农产品出口发布一系列制裁措施，美、英也采取了类似举措，导致俄在支付、保险、物流和海外资产等方面均被封锁。

津巴布韦中津交流中心主任鲁沙布瓦认为，西方对俄罗斯粮食和化肥出口的限制对非洲粮食安全产生消极影响，西方滥用制裁是对其他国家经济的战争行为。

峰会期间，非洲联盟轮值主席国科摩罗总统阿扎利呼吁，乌克兰危机严重影响粮食供应，希望各方为乌克兰和俄罗斯粮食运往非洲提供便利。

普京表示，俄罗斯明白持续的粮食供应对非洲国家经济社会发展和政治稳定的重要性，尽管不再延长粮食协议，俄方将继续以商业或援助形式向非洲国家供应粮食。

中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会审议乌克兰人道问题时发言说，黑海港口农产品外运协议以及关于俄罗斯粮食化肥出口的谅解备忘录，对于保障全球粮食供应、稳定全球粮食市场具有重要意义，应得到均衡、全面、有效执行，并解决好有关方面的合理关切。

7月27日，在俄罗斯圣彼得堡，一名观众在俄非峰会会场体验用手势操控显示屏。新华社记者安晓萌摄

深化多领域合作

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在峰会开幕前说，美国等西方国家对几乎所有非洲国家施加空前压力，以阻挠它们派代表参会。俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席贝斯特里茨基指出，尽管如此，仍有数十个非洲国家派出高级别代表团参加峰会，体现了非洲国家在西方压力下的政治独立性。

普京在峰会上指出，非洲发展潜力巨大，在国际政治和经济领域发挥的作用日益增强，“非洲大陆正在成为一个新的力量中心”。

俄罗斯国立管理大学校长弗拉基米尔·斯特罗耶夫撰文分析说，在与西方合作破裂的情况下，俄罗斯需要在世界经济中寻求新的“支点”。

除粮食问题外，俄非峰会上，与会各方还就深化政治、安全、经贸、能源等多领域合作取得共识。根据峰会闭幕时通过的一份宣言，俄非将致力于确保粮食和能源安全，继续采取措施防止太空军备竞赛，加强网络安全领域合作，在空间技术和太空探索领域开展联合研究，就恐怖组织、潜在袭击和威胁等交换信息，扩大旅游领域合作等。

卢旺达今日基加利新闻社高级记者萨比蒂说，俄非峰会是俄罗斯和非洲国家增进合作的重要机会，将加强双方在经济和政治等方面的联系。乌干达麦克雷雷大学前副校长维南修斯·巴瑞亚穆里巴说，俄罗斯与非洲国家的合作建立在双方需求基础之上，并且有可能在共同面对西方威胁时取得成功。（参与记者：田耘、聂祖国、杨臻、汪平、张保平、李卓群、吉莉）

(责编：贾文婷、张悦)