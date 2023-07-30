新华社联合国7月28日电 综述：酷热夏季警示“沸腾的时代”到来

新华社记者王建刚

这个夏季，多地民众都在经受前所未有的酷热。联合国秘书长古特雷斯日前警示说：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已然到来。”世界气象组织27日发布的数据显示，7月前三周是有气象记录以来最热的三周，整个7月预计也将成为有记录以来最热月份。

2023年7月23日，儿童在希腊雅典一处喷泉玩水。受全球气候变暖和厄尔尼诺现象影响，今年入夏以来酷热席卷北半球大部分地区，多地高温纪录被刷新。新华社发（莱夫特里斯·帕察里斯摄）

气温数据已展示出全球变暖趋势。据欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局提供的数据，全球平均地表气温于2023年7月6日达到单日最高值，为17.08摄氏度，刷新2016年8月13日16.80摄氏度的最高纪录，这一天因此成为有记录以来最热的一天。2023年7月前23天的全球平均地表气温为16.95摄氏度，远高于2019年7月全月16.63摄氏度的纪录，后者为有记录以来最热月份。哥白尼气候变化服务局将于8月8日发布7月的完整气温数据。

世界气象组织和哥白尼气候变化服务局的研究人员表示，2023年7月的情况“相当显著，前所未有”。

以亚洲为例，高温和气候变化已带来不少影响。世界气象组织7月27日发布《2022年亚洲气候状况》报告警示，亚洲升温速度高于全球平均水平，1991年至2022年亚洲变暖趋势几乎是1961年至1990年的两倍。世界气象组织秘书长塔拉斯表示，2022年亚洲许多地区经历了比正常情况更干燥的天气和干旱。此外，由于2022年异常温暖和干燥，亚洲高山地区的大部分冰川出现了严重损失。这将对未来的粮食和水安全以及生态系统产生重大影响。

同样令人担忧的是，海洋温度也达到有记录以来同期的最高水平。世界气象组织气候服务主任克里斯·休伊特说，自1970年代以来，海洋温度“每十年显著升温”。

2019年1月1日，极地动物模型和塑料垃圾布景在克罗地亚海滨城市希贝尼克展出，旨在提醒人们关注全球变暖和塑料污染问题。新华社发（赫尔沃耶·耶拉维奇摄）

古特雷斯说，尽管气候变化显而易见，“我们仍然可以阻止最坏的情况发生”。他表示，各方要在碳排放、气候适应和气候融资方面采取全球行动。

为应对气候变化，全球已加速行动。国际社会正推动《巴黎协定》实施。2015年联合国气候变化大会达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

古特雷斯呼吁全球为气候适应加大投资，并敦促发达国家兑现承诺，每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资等。

面对严峻的气候变化挑战，全球需携手合作，采取务实有效行动，共同构建一个绿色、可持续未来。正如古特雷斯所说：“我们必须把烈日炎炎变成雄心勃勃。”

(责编：贾文婷、张悦)