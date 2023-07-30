新华社北京7月29日电 澳大利亚一架军用直升机28日晚上在澳美军事演习中坠海，机上4人失踪，演习被迫暂停。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯29日说，这架MRH-90型直升机28日大约22时30分在澳东部昆士兰州附近海面迫降，机上4人暂时下落不明。据美联社报道，一架搜救直升机29日早上发现失事直升机的残骸。这架直升机失事的详细情况暂时不明。

这架直升机失事时正在参加澳大利亚与美国联合举行的“护身军刀”演习，演习内容包括两栖登陆、陆地作战、大规模运输等。多个国家参加这次军演，总人数超过3万。

军演原定持续至8月4日。由于直升机失事，演习暂停。

这是2019年8月24日在澳大利亚堪培拉的澳大利亚国防学院拍摄的直升机绳降展示。新华社发（储晨摄）

这是澳军MRH-90直升机今年第二次失事。3月，一架这型直升机在夜间反恐训练时发生故障，迫降于新南威尔士州沿海，10名机组人员和乘员获救。

MRH-90直升机由NH工业公司研制。这家企业由空中客车公司等欧洲飞机制造商联合组建，总部设在法国。

澳军现有40多架MRH-90直升机，原定服役至2037年。但澳方称这型直升机达不到澳军要求，且维护成本高，决定提前淘汰，法国方面则希望澳方继续使用。

今年1月，澳大利亚政府宣布将购买40架美制UH-60M型“黑鹰”直升机，替换MRH-90直升机。澳防长马尔斯当时表示，他相信澳法关系不会因此受损。

澳方2021年9月单方面撕毁与法方的数百亿美元潜艇合同，转而寻求与美国和英国展开核潜艇合作，导致澳法关系恶化。澳新一届政府去年5月上台后，寻求改善两国关系。去年6月，澳方宣布与法方达成和解，同意赔偿法军工企业逾5.5亿欧元。（惠晓霜）

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