新华社北京7月29日电 外交部发言人29日就国务院副总理何立峰赴巴基斯坦出席中巴经济走廊启动十周年庆祝活动答记者问。

有记者问：中方刚刚发布了习近平主席特别代表、国务院副总理何立峰将赴巴基斯坦出席中巴经济走廊启动十周年庆祝活动的消息，能否进一步介绍中方对何立峰副总理此访有何期待？

发言人说，今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年，也是中巴经济走廊启动十周年。十年来，作为共建“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊建设取得丰硕成果，成为中巴友谊“新标杆”。为庆祝走廊启动十周年，巴基斯坦政府将在首都伊斯兰堡举行隆重庆祝活动。习近平主席特别代表、国务院副总理何立峰将赴巴出席上述活动，并会见巴方领导人。

发言人表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”朋友，两国友谊历久弥坚。中方期待通过此访，同巴方一道落实两国领导人达成的重要共识，赓续中巴传统友谊，推动中巴经济走廊建设继往开来、提质升级，巩固深化中巴全天候战略合作伙伴关系，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为地区乃至世界的发展繁荣贡献力量。

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