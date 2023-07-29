人民网万象7月29日电 （记者孙广勇）7月28日，由昆明理工大学苏发努冯大学孔子学院主办、昆明市对外经济技术合作协会承办的“我爱中国 为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛圆满收官。此次活动是为了贯彻党的二十大精神，秉承习近平总书记在中老铁路通车仪式上“再接再厉、善作善成，把铁路维护好、运营好，把沿线开发好、建设好，打造黄金线路，造福两国民众”的殷切嘱托。

“我爱中国 为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛启动。人民网记者 孙广勇摄

在本次比赛作品中，老挝中文爱好者以短视频、Vlog等形式，分享中国与老挝民相亲、心相通，在中老铁路建设、运行中的感人故事和温暖瞬间。不同的拍摄手法与风格，都在彰显参赛者独到的视野和对中老命运共同体建设的理解。每一份作品都展示了真挚的中老友好情谊，以及“一带一路”倡议给老挝人民带来的福祉。

此次评审活动在苏发努冯大学举行，老挝中国文化中心李医平主任、朱秀春老师，中国铁路昆明局集团公司琅勃拉邦维保管理中心杜永辉主任，老中铁路公司琅勃拉邦中心车站顾佳工程师，苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英、老方院长苏提达，昆明市对外经济技术合作协会魏思亮秘书长等担任此次活动的评委，对参赛作品内容进行综合评分，确保评选结果的公正、公平、客观。

下面就让我们一起欣赏本次比赛的部分获奖作品，感受中老两国人民之间深厚的友谊。

以上为部分获奖作品

参赛作品中，我们看到了许多温暖感人的故事，记录着中老铁路从建设到开通运行，一幕幕感动瞬间。有的作品讲述了中老两国人民之间深厚的友谊，有的作品展现了铁路带来的发展与变迁。每一份作品都展现了作者对中国、对中老铁路的热爱之情，令人动容。

据悉，在中老铁路通车运行以来，昆明理工大学苏发努冯大学孔子学院，聚焦中老铁路的发展建设。先后举办了“中老交通运输发展论坛”“中华才艺进站点”等学术、文艺活动，积极在中老铁路琅勃拉邦维保管理中心设置中文教学点，开展“中文+铁路（规程、术语）”教育培训，与昆明理工大学科研技术团队合作搭建“云南省南亚东南亚语言机器翻译及应用国际联合实验室，云南省绿色食品加工国际实验室”科研平台。通过开展各类文化、教育、科研活动，促进中老两国人民“民心相通”。吸引当地社会力量来支持孔子学院办学、凝聚各方资源来支持国际中文教育推广与中国文化传播。使中文教学与学科专业教育，与当地产业发展进行有机结合。发挥出孔子学院服务当地社会的最大效能。用行动践行中老两国最高领导人达成的共识，抓住机遇、建好通道，为新时期中老命运共同建设作出积贡献。

(责编：艾雯、张悦)