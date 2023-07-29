人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 2023上海合作组织国家媒体智库论坛举行 

2023年07月29日16:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网青岛7月28日电（记者王骁波）2023上海合作组织国家媒体智库论坛28日在山东青岛举行。中国外文局副局长兼总编辑高岸明，青岛市委常委、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区党工委书记张新竹，上海合作组织副秘书长格力高力·洛格维诺夫出席论坛并致辞。来自上海合作组织国家的驻华使节、智库专家、媒体代表等百余人参会。

上海合作组织国家媒体智库论坛已连续四年举办，本次论坛主题为“推动共建‘一带一路’高质量发展 构建更加紧密的上海合作组织命运共同体”，由中国外文局、上海合作组织秘书处指导，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）和中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会联合主办，“一带一路”国际传播研究院、北京对外友好交流促进会、上海合作组织经贸研修院（青岛）协办。与会嘉宾围绕相关议题进行了广泛而深入的探讨，为上海合作组织行稳致远贡献智慧。

2023上海合作组织国家媒体智库论坛现场。人民画报社供图

2023上海合作组织国家媒体智库论坛现场。人民画报社供图

高岸明表示，为促进上海合作组织实现更大发展，我们应当坚持弘扬“上海精神”，凝聚合作力量；坚持命运与共，擘画发展愿景；推动文明互鉴，共谋合作新篇。中国外文局愿继续深化同上海合作组织国家媒体、智库和文化机构的合作，用好上海合作组织国家媒体智库论坛平台，共同发出声音、讲好故事、传播经验，为增进上海合作组织国家人民福祉贡献力量。

张新竹在发言中诚挚邀请中外媒体智库朋友深入了解、积极参与到上海合作组织示范区开展地方经贸合作的生动实践中，把示范区推动上海合作组织地方间经贸合作与人文交流的经验案例纳入镜头、汇入笔端，为促进经贸互利共赢、拉紧人文交流纽带，讲好故事、贡献智慧，让共识更加坚实凝聚，让“上海精神”更加深入人心。

格力高力·洛格维诺夫指出，为进一步推进上海合作组织国家民心相通，各国应深化媒体领域合作，建立安全、公正、开放的信息空间。目前，上海合作组织国家在社交网络等新媒体平台的合作较为活跃，建立相互关注、转发的机制可以吸引更多受众。

与会嘉宾通过线上线下方式围绕主题建言献策。人民画报社供图

与会嘉宾通过线上线下方式围绕主题建言献策。人民画报社供图

论坛期间，上海合作组织国家文化交流与合作基地揭牌。哈萨克斯坦《实业报》、“今日哈萨克斯坦”通讯社、中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会、吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社、巴基斯坦《每日邮报》等中外媒体及相关机构共同签署了《关于加强上海合作组织国家媒体合作的框架协议》。

与会嘉宾参观主题书展。人民画报社供图

与会嘉宾参观主题书展。人民画报社供图

论坛期间举办的主题书展共展出外文局出版图书逾千册，包括《习近平谈治国理政》一至四卷（中、英、俄文版）、《中华文化与中国软实力》等系列主题丛书，吸引了众多与会嘉宾。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部