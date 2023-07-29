人民网青岛7月28日电（记者王骁波）2023上海合作组织国家媒体智库论坛28日在山东青岛举行。中国外文局副局长兼总编辑高岸明，青岛市委常委、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区党工委书记张新竹，上海合作组织副秘书长格力高力·洛格维诺夫出席论坛并致辞。来自上海合作组织国家的驻华使节、智库专家、媒体代表等百余人参会。

上海合作组织国家媒体智库论坛已连续四年举办，本次论坛主题为“推动共建‘一带一路’高质量发展 构建更加紧密的上海合作组织命运共同体”，由中国外文局、上海合作组织秘书处指导，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）和中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会联合主办，“一带一路”国际传播研究院、北京对外友好交流促进会、上海合作组织经贸研修院（青岛）协办。与会嘉宾围绕相关议题进行了广泛而深入的探讨，为上海合作组织行稳致远贡献智慧。

2023上海合作组织国家媒体智库论坛现场。人民画报社供图

高岸明表示，为促进上海合作组织实现更大发展，我们应当坚持弘扬“上海精神”，凝聚合作力量；坚持命运与共，擘画发展愿景；推动文明互鉴，共谋合作新篇。中国外文局愿继续深化同上海合作组织国家媒体、智库和文化机构的合作，用好上海合作组织国家媒体智库论坛平台，共同发出声音、讲好故事、传播经验，为增进上海合作组织国家人民福祉贡献力量。

张新竹在发言中诚挚邀请中外媒体智库朋友深入了解、积极参与到上海合作组织示范区开展地方经贸合作的生动实践中，把示范区推动上海合作组织地方间经贸合作与人文交流的经验案例纳入镜头、汇入笔端，为促进经贸互利共赢、拉紧人文交流纽带，讲好故事、贡献智慧，让共识更加坚实凝聚，让“上海精神”更加深入人心。

格力高力·洛格维诺夫指出，为进一步推进上海合作组织国家民心相通，各国应深化媒体领域合作，建立安全、公正、开放的信息空间。目前，上海合作组织国家在社交网络等新媒体平台的合作较为活跃，建立相互关注、转发的机制可以吸引更多受众。

与会嘉宾通过线上线下方式围绕主题建言献策。人民画报社供图

论坛期间，上海合作组织国家文化交流与合作基地揭牌。哈萨克斯坦《实业报》、“今日哈萨克斯坦”通讯社、中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会、吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社、巴基斯坦《每日邮报》等中外媒体及相关机构共同签署了《关于加强上海合作组织国家媒体合作的框架协议》。

与会嘉宾参观主题书展。人民画报社供图

论坛期间举办的主题书展共展出外文局出版图书逾千册，包括《习近平谈治国理政》一至四卷（中、英、俄文版）、《中华文化与中国软实力》等系列主题丛书，吸引了众多与会嘉宾。

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