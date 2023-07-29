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 驻蒙古国大使馆举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会 

2023年07月29日15:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托7月29日电 （记者霍文）7月28日，中国驻蒙古国大使馆举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。蒙古国国防部副部长玛格奈、副总参谋长嘎拉巴达日呼、边防军司令拉瓦苏伦等蒙古国武装力量领导人，蒙古国能源部部长乔吉勒苏伦等政府、议会官员及经贸、教育、文化等各界友好人士共200余人出席招待会。柴文睿大使率驻蒙古国使馆全体外交官出席庆祝活动。

中国驻蒙古国使馆国防武官包玉海致辞。人民网记者 霍文摄

中国驻蒙古国使馆国防武官包玉海致辞。人民网记者 霍文摄

包玉海武官在致辞中回顾了近年来中蒙两军在高层互访、联合演训、边境管控、人员交流、军事物资援助等方面合作取得的丰硕成果，并表示两军务实友好合作，为丰富两国全面战略伙伴、提升两国两军互信、维护地区安全稳定具有重要意义。同时重申中国将继续坚持积极防御战略，不谋求霸权、不威胁别国安全，与蒙古国等世界各国一道，为维护共同发展、推动实现人类命运共同体做出更大贡献。中国人民解放军将坚定不移走中国特色强军之路，以更强大的能力、更可靠的手段捍卫国家统一。

蒙古国国防部副部长玛格奈致辞。人民网记者 霍文摄J

蒙古国国防部副部长玛格奈致辞。人民网记者 霍文摄

玛格奈副部长代表蒙古国总统和蒙武装力量致辞，热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，高度赞赏中国国防和军队建设成就及为维护世界和平所做的努力贡献，积极评价中蒙两军近年来联演联训、高层互访等方面交流合作成果，充分感谢中国军队近年来在装备援助、人员培训等方面对蒙武装力量给予的帮助和支持。

中国驻蒙古国使馆庆祝建军96周年招待会现场。人民网记者 霍文摄

中国驻蒙古国使馆庆祝建军96周年招待会现场。人民网记者 霍文摄

招待会气氛热烈友好，现场展示了人民解放军建军96周年系列图片、宣介了中国军队建设取得成果和国家经济建设发展成就的图书画册。

(责编：艾雯、张悦)

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