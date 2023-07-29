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中国驻日本使馆发言人：敦促日方停止干涉中国内政、损害中国利益的言行

2023年07月29日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京7月29日电 （记者岳林炜）中国驻日本大使馆发言人28日就日本发布新版防卫白皮书答记者问，敦促日方停止干涉中国内政、损害中国利益的言行。

有记者问，7月28日，日本政府发布2023版防卫白皮书，再次对中国国防政策和军事活动等提出指责，请问中方对此有何评论？

发言人指出，日本新版防卫白皮书延续迄今错误立场，指责抹黑中国国防政策、正常军力发展和正当军事活动，继续将中国定位为“最大战略挑战”，渲染所谓“中国威胁”，在台湾问题上粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已向日方提出严正交涉。

发言人表示，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。中国加强国防和军队建设是为了捍卫国家主权、安全、发展利益，正当合理、无可非议。日本近年积极谋求修改和平宪法，大幅增加防卫预算，加快发展进攻性战力，不顾地区国家反对，推动北约东进亚太，有关举动引起国际社会严重关切和高度警惕。

发言人强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系基础之基础，是不可逾越的红线。涉藏、涉疆、涉港等问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方在钓鱼岛海域巡航执法是正当行使主权权利。日本不是南海当事国，应停止搅局滋事、制造对抗。

发言人表示，一段时期以来，日方在涉华问题上消极动作不断，给两国关系造成严重干扰。我们敦促日方停止干涉中国内政、损害中国利益的言行，切实反省侵略历史，坚持和平发展，放弃通过渲染周边威胁，服务自身军事松绑的不良企图。

(责编：艾雯、张悦)

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