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 中国驻哈萨克斯坦使馆举办建军96周年招待会 

2023年07月29日15:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳7月29日电 （记者李强）7月28日，驻哈萨克斯坦使馆隆重举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。中国驻哈大使张霄、国防武官胡德君大校，哈萨克斯坦国防部副部长卡马列特季诺夫中将、外交部副部长图梅什、工业与基础设施发展部副部长别伊斯别科夫、人民党主席叶尔特斯巴耶夫、国安委副主席谢伊森巴耶夫少将，亚信秘书长萨雷拜，各国驻哈使节、武官，以及中资企业和华人华侨代表约300人出席招待会。

国防武官胡德君大校发表致辞。人民网记者 李强摄

国防武官胡德君大校发表致辞。人民网记者 李强摄

国防武官胡德君大校在致辞中表示，人民军队在习近平强军思想指引下，紧跟党和人民事业发展步伐，在战斗中成长，在继承中创新，在建设中发展，威慑和实战能力不断增强，向着建设世界一流军队目标稳步前进。胡德君说，习近平主席向世界首次提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，为应对国际安全挑战贡献了中国智慧。中国军队正在以实际行动践行全球安全倡议，积极参与国际维和、海上护航、人道救援等行动，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中哈两军关系不断深化发展，中方愿与哈方一道，进一步深化包括军事在内的各领域务实合作，为维护两国共同利益、打造中亚发展和安全共同体做出更大的贡献。

哈国防部副部长卡马列特季诺夫中将发表致辞。人民网记者 李强摄

哈国防部副部长卡马列特季诺夫中将发表致辞。人民网记者 李强摄

卡马列特季诺夫副部长对中国人民解放军建军96周年表示衷心祝贺，对中国国防和军队建设取得的成就表示赞赏。卡马列特季诺夫表示，中国正在全方位推进现代化建设，全面深化国防和军队改革，迈出了国家强盛的历史性步伐。人民军队建立96年来，中国已拥有先进的现代化武器装备，建设了世界一流的安全体系。卡马列特季诺夫强调，哈中关系源远流长，两国自建交始终保持睦邻友好关系，战略伙伴关系持续全面发展，哈中友谊和高度互信在当今世界尤为重要。卡马列特季诺夫最后引用中国成语“远亲不如近邻”，以表达对发展两国两军关系的期许。

国防武官胡德君大校迎接宾客。人民网记者李强摄

国防武官胡德君大校迎接宾客。人民网记者李强摄

图为活动现场。人民网记者 李强摄

图为活动现场。人民网记者 李强摄

招待会在热烈友好的气氛中举行，哈国防部军乐团奏中哈两国国歌，现场播放了中国军队践行全球安全倡议的微视频《我在》，发放了《习近平谈治国理政》等图书资料。

(责编：艾雯、张悦)

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