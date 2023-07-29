人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 中国驻阿联酋使馆举办招待会庆祝中国人民解放军建军96周年 

2023年07月29日13:18 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿布扎比7月28日电 （记者管克江）中国驻阿联酋大使馆7月26日在阿布扎比举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻阿联酋大使张益明、阿联酋国防国务部长军事顾问伊斯哈格少将、阿联酋外交部东亚司副司长卡尔卡维及阿武装部队、政府部门、驻阿武官团、社会各界人士和部分华侨华人、中资机构及留学生代表200余人出席招待会。

图为中国驻阿联酋大使馆国防武官王洋大校致辞。中国驻阿联酋大使馆供图

图为中国驻阿联酋大使馆国防武官王洋大校致辞。中国驻阿联酋大使馆供图

中国驻阿联酋大使馆国防武官王洋大校在致辞中表示，中国作为负责任的大国，始终奉行防御性国防政策，努力建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防力量，坚定捍卫国家主权、安全和发展利益，坚决反对任何损害中国核心利益的图谋。无论是过去、现在还是将来，中国国防和军队建设，始终着眼于维护自身安全的正当需要，不针对、不威胁任何国家，始终是世界和平力量增长的正能量。中国军队坚定不移地维护世界和平、稳定与发展，积极履行国际责任和义务。王洋武官表示，近年来，中阿两军各层级各领域互动频繁，防务合作不断走深走实，不仅为中阿全面战略伙伴关系提供重要支撑，也为地区和世界的和平与安全作出重要贡献。明年将迎来中阿建交40周年，在习近平主席和穆罕默德总统的战略引领下，双方一定能够将中阿军事关系推向一个新的水平，为中阿全面战略伙伴关系不断注入新动能。

图为招待会上中阿嘉宾合影。中国驻阿联酋大使馆供图

图为招待会上中阿嘉宾合影。中国驻阿联酋大使馆供图

招待会通过播放宣传片，展示了中国国防和军队现代化建设96年来取得的伟大成就，以及为国际维和、救援减灾、人道救援、护航撤侨等行动做出的贡献。来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，高度赞赏新时代中国国防和军队建设取得的伟大成就，积极评价中国军队为维护地区和国际安全发挥的重要作用，祝愿中阿关系不断发展。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部