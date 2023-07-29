人民网阿布扎比7月28日电 （记者管克江）中国驻阿联酋大使馆7月26日在阿布扎比举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻阿联酋大使张益明、阿联酋国防国务部长军事顾问伊斯哈格少将、阿联酋外交部东亚司副司长卡尔卡维及阿武装部队、政府部门、驻阿武官团、社会各界人士和部分华侨华人、中资机构及留学生代表200余人出席招待会。

图为中国驻阿联酋大使馆国防武官王洋大校致辞。中国驻阿联酋大使馆供图

中国驻阿联酋大使馆国防武官王洋大校在致辞中表示，中国作为负责任的大国，始终奉行防御性国防政策，努力建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防力量，坚定捍卫国家主权、安全和发展利益，坚决反对任何损害中国核心利益的图谋。无论是过去、现在还是将来，中国国防和军队建设，始终着眼于维护自身安全的正当需要，不针对、不威胁任何国家，始终是世界和平力量增长的正能量。中国军队坚定不移地维护世界和平、稳定与发展，积极履行国际责任和义务。王洋武官表示，近年来，中阿两军各层级各领域互动频繁，防务合作不断走深走实，不仅为中阿全面战略伙伴关系提供重要支撑，也为地区和世界的和平与安全作出重要贡献。明年将迎来中阿建交40周年，在习近平主席和穆罕默德总统的战略引领下，双方一定能够将中阿军事关系推向一个新的水平，为中阿全面战略伙伴关系不断注入新动能。

图为招待会上中阿嘉宾合影。中国驻阿联酋大使馆供图

招待会通过播放宣传片，展示了中国国防和军队现代化建设96年来取得的伟大成就，以及为国际维和、救援减灾、人道救援、护航撤侨等行动做出的贡献。来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，高度赞赏新时代中国国防和军队建设取得的伟大成就，积极评价中国军队为维护地区和国际安全发挥的重要作用，祝愿中阿关系不断发展。

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