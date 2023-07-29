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波哥大地铁一号线项目建设期开工令正式签署

2023年07月29日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢7月28日电 （记者宋亦然）哥伦比亚时间7月25日上午9点30分，波哥大地铁一号线项目建设期开工令签署仪式正式举行。签署仪式由波哥大市市长克劳迪亚·洛佩兹亲自主持，中国驻哥伦比亚大使馆临时代办张立平、波哥大地铁公司总经理莱昂尼达斯等出席庆典活动。

参加签署仪式的部分嘉宾合影。波哥大地铁一号线项目公司供图

参加签署仪式的部分嘉宾合影。波哥大地铁一号线项目公司供图

克劳迪亚·洛佩兹在讲话中强调，从波哥大历届政府筹划地铁项目开始到项目落实用了40年的时间。现在，中国人只用了4年时间。在务实工作、脚踏实地的中国模式带领下，波哥大的地铁梦正在逐渐变为现实。波哥大市市长还特意展示了中车长客工厂生产地铁车辆的工作照。面对“中国速度”，在座嘉宾纷纷发出感叹。开工令签署后，波哥大市市长带领媒体和受邀嘉宾参观了PC桩预制场，详细了解预制生产线工作流程，近距离观看各项生产工序。

建设期开工令正式签署。波哥大地铁一号线项目公司供图

建设期开工令正式签署。波哥大地铁一号线项目公司供图

地铁一号线项目监理总监哈维尔、项目总经理部总经理朱德斌、西安地铁股东代表田建德、副总经理杨启武及区域交通局代表等出席并参与活动。

(责编：艾雯、张悦)

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