人民网莫斯科7月26日电（记者隋鑫、肖新新）7月24日，由俄罗斯文化部与中国文化和旅游部共同支持，俄罗斯国立列宁图书馆主办的首届中俄图书馆论坛在莫斯科成功举办。俄国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫，俄罗斯文化部部长柳比莫娃，外交部副部长鲁登科分别向论坛致贺信，中国驻俄使馆公使衔参赞封立涛，国家图书馆副馆长张志清，俄罗斯文化部地区政治、教育及项目管理司副司长阿列克谢耶娃，俄中友协副主席马斯洛夫，俄科学院副院长潘琴科，列宁图书馆馆长杜达等出席论坛开幕式并致辞。此次论坛汇聚了来自中俄两国图书馆界百余位代表参会，中国国家图书馆、中国图书馆学会、北京大学图书馆、浙江省图书馆作为中方代表参与本次论坛。

首届中俄图书馆论坛在俄罗斯国立列宁图书馆举办。人民网记者 隋鑫摄

俄中友协主席梅利尼科夫在贺信中表示，首届中俄图书馆论坛开幕是俄中人文领域开展交流合作的一项重要活动。近年来，俄中两国人民为保护本国科学文化遗产付出了不懈努力，希望两国学者能够借助此次平台分享成功经验，深化互利合作。

俄罗斯文化部部长柳比莫娃在贺信中指出，俄中两国在文化领域的发展合作对于深化两国全面战略协作伙伴关系具有重要意义。图书馆在现代文化生活中发挥独特作用。俄中两国图书馆都拥有独特的文化和数百年的传承，两国图书馆始终致力于为读者提供知识服务，向后代传承永恒价值观，此次论坛必将开启两国图书馆领域合作发展的新阶段。

俄罗斯外交部副部长鲁登科表示，丰富而独特的文化遗产不仅是一个国家的重要财富，同时也对世界文化及现代文明发展产生了深远影响。俄中两国不同时代杰出作家及诗人的作品至今仍备受欢迎。书籍著作的保存、图书馆馆藏记录及数字化作为国家的一项重要任务，不仅有助于推动教育科学领域事业发展，同时在传承历史文化遗产、增进民族认同方面具有重要意义。相信本届论坛将为图书馆领域专家提供专业对话、经验交流的有效平台。

驻俄使馆封立涛公参表示，文化是架起不同国家、不同民族之间理解和信任的桥梁。近年来，两国在图书馆馆际合作、图书出版互译等领域取得了丰硕成果，越来越多两国优秀图书进入对方市场，成为两国民众了解彼此文化、历史及发展成就的重要窗口，进一步增进了中俄人民的传统友好情谊。中国驻俄罗斯大使馆也将继续支持两国文化机构间合作交流。

论坛期间，俄罗斯国立列宁图书馆馆长杜达、中国国家图书馆副馆长张志清、俄罗斯科学院院士索科洛夫、俄罗斯国立公共图书馆馆长阿法纳西耶夫、北京大学图书馆馆长陈建龙、全俄国立外文图书馆馆长库兹明、梁赞州高尔基科学图书馆馆长格里希娜等众多图书馆业界专家就加强图书馆领域数字化进程、推动构建智慧图书馆、联合开展古籍善本修复、开展图书馆馆际交流合作等开展主题研讨，会后参会嘉宾一同参观了由俄罗斯国立列宁图书馆举办的馆藏中国古籍善本图书展。

中俄图书馆论坛嘉宾共同参观由俄罗斯国立列宁图书馆举办的馆藏中国古籍善本图书展。人民网记者 隋鑫摄）

中俄图书馆论坛嘉宾共同参观由俄罗斯国立列宁图书馆举办的馆藏中国古籍善本图书展。人民网记者 隋鑫摄

25日，俄罗斯国立列宁图书馆馆长还同中国国家图书馆副馆长一行举行双边会谈，就明年在北京举办第二届中俄图书馆论坛，在上合、金砖等组织框架下联合举办图书馆交流会，充分发挥两国国家级图书馆职能等话题深入交换意见。

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