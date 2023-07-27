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尼日尔政变军人称已推翻总统巴祖姆

2023年07月27日10:34 | 来源：新华网
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　　新华社阿比让7月26日电（记者郑扬子）尼亚美消息：尼日尔政变军人26日晚经尼国家电视台发表声明，称已推翻尼总统巴祖姆，并将在全国实施宵禁。

　　由尼日尔政变军人代表、尼国防安全部队成员阿马杜·阿卜杜拉曼发表的这份声明称，政变军队已推翻尼总统巴祖姆，将封锁尼边境，在全国范围内实施宵禁，时间为当晚10时至次日5时，其间尼日尔所有国家机构将被暂时关停。

　　声明称，此次政变原因是“尼日尔安全局势持续恶化、政府对于经济和社会治理不力”。

　　尼日尔总统巴祖姆26日被总统府卫队成员扣押。据尼日尔当地媒体报道，尼政府高层官员曾于当天上午与总统卫队成员会谈，要求释放巴祖姆，但谈判以失败告终。26日中午，部分支持巴祖姆的民众在总统府外聚集，要求释放总统。一位尼日尔民众告诉新华社记者，他于晚间在总统府附近听到零星枪声。

　　尼日尔总统府26日中午在社交平台发文说，巴祖姆及其家人均处于安全状态，尼日尔军队与国家卫队已做好向总统府卫队展开进攻的准备，称这是一次“因不满情绪产生的行为”。

　　联合国秘书长古特雷斯在社交平台发文谴责，称这将损害尼日尔的民主治理与和平稳定。

　　非盟委员会主席法基26日下午发表声明，称这是一次“背叛国家义务的行动”，呼吁尼总统府卫队成员“尽快结束这种不可接受的行为”。西共体委员会同样在社交平台发表声明，呼吁尽快无条件释放在押总统。

　　据报道，西共体轮值主席、尼日利亚总统提努布26日与贝宁总统塔隆在尼日利亚首都阿布贾会面。西共体将派遣塔隆赴尼日尔调停。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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