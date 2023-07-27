今年96岁的齐天印老人，常常回忆起70年前的那个夏天。

那个夏天，志愿军机要秘书齐天印和战友们共同见证了一个永载史册的伟大时刻——

1953年7月27日，中朝代表团与所谓“联合国军”代表团在板门店签署《朝鲜停战协定》。随后，中国人民志愿军司令员兼政治委员彭德怀在开城签字，朝鲜人民军最高司令官金日成在平壤签字，“联合国军”总司令克拉克在汶山签字。

在历时2年零9个月的抗美援朝战争中，中国人民志愿军与朝鲜人民军并肩作战，打败了以美国为首的“联合国军”，赢得了战争的胜利。

这是正义的胜利！这是和平的胜利！这是人民的胜利！

抗美援朝战争伟大胜利，是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书，是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑，对中国和世界都有着重大而深远的意义。

这个伟大胜利，永远铭刻在中华民族的史册上！

这个伟大胜利，永远铭刻在人类和平、发展、进步的史册上！

铭记抗美援朝战争伟大胜利，发扬抗美援朝精神，必将激励我们敢于斗争、善于斗争，知难而进、坚韧向前，以更加昂扬的状态推进中华民族伟大复兴。

为正义出征——“这是以正义之师行正义之举。”

1950年10月19日夜，25岁的王凤和跟随中国人民志愿军雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，踏上朝鲜战场。

“我们一过了江，就往东北方向走，一晚上走七八十里路。”曾任志愿军40军120师359团1营1连指导员的王凤和回忆。

1950年，美帝国主义把侵略的战火烧到了鸭绿江边。为保家卫国，中国人民的优秀儿女组织起志愿军，跨过鸭绿江，与朝鲜军民一道英勇打击美国侵略军。新华社发（资料照片）

1950年6月25日，朝鲜内战爆发。美国政府从其全球战略和冷战思维出发，作出武装干涉朝鲜内战的决定，并派遣第七舰队侵入台湾海峡。朝鲜战争迅速由内战演变成为侵略与反侵略的国际性局部战争。1950年10月初，美军不顾中国政府一再警告，悍然越过三八线，把战火烧到中朝边境。侵朝美军飞机多次轰炸中国东北边境地区，给人民生命财产造成严重损失，我国安全面临严重威胁。

百废待兴的新中国，敢不敢、能不能迎战？中国要不要出兵？

如果不出兵，东北亚将成为前线永无宁日；

如果不出兵，和平发展的国内环境难以保证；

如果不出兵，国际正义世界和平将受到严重威胁。

“应当参战，必须参战”——毛泽东一锤定音！

“打得一拳开，免得百拳来。”值此危急关头，应朝鲜党和政府请求，中国党和政府以非凡气魄和胆略作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策。1950年10月19日，中国人民志愿军在彭德怀司令员兼政治委员率领下进入朝鲜战场。“这是以正义之师行正义之举。”

抗美援朝这场不期而遇的战争，“是帝国主义侵略者强加给中国人民的”“中国人民在忍无可忍的情况下，毅然派出志愿军抗美援朝，完全是保卫和平、反抗侵略的正义之举”。

“为了正义与和平，我们不得不打！”今年92岁的志愿军老战士石申玉说，历史证明，抗美援朝出国作战是高瞻远瞩的伟大战略决策，意义重大而深远。

然而，困难之大，前所未有。

在辽宁丹东抗美援朝纪念馆，展出的数字对比触目惊心：

1950年，美国钢产量8772万吨，高居世界第一，而中国只有60.6万吨……

侵略者为了打赢这场战争，动用了除原子弹之外当时所有的新式武器，甚至还实施了细菌战。

在极不对称、极为艰难的情况下，中国人民志愿军同朝鲜军民密切配合，首战两水洞、激战云山城、会战清川江、鏖战长津湖等，连续进行5次战役，此后又构筑起铜墙铁壁般的纵深防御阵地，实施多次进攻战役，粉碎“绞杀战”、抵御“细菌战”、血战上甘岭，创造了威武雄壮的战争伟业。全国各族人民由衷称赞志愿军将士为“最可爱的人”！经过艰苦卓绝的战斗，中朝军队打败了武装到牙齿的对手，打破了美军不可战胜的神话，迫使不可一世的侵略者于1953年7月27日在停战协定上签字。

在1952年秋季的上甘岭战役中，坚守在坑道里的战士准备夜间出击。新华社发（资料照片）

中国为什么能赢？

“伟大的抗美援朝战争，是保卫和平、反抗侵略的正义之战。”国防大学国家安全学院副教授郭栋说，中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因，是伟大的抗美援朝斗争的正义性。

经此一战，第二次世界大战结束后亚洲乃至世界的战略格局得到深刻塑造，全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业受到极大鼓舞，有力推动了世界和平与人类进步事业。它用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。这一战，再次证明正义必定战胜强权，和平发展是不可阻挡的历史潮流！

当前，世界又一次站在历史的十字路口，冷战思维和强权政治阴霾不散，实力政治、丛林法则依然大行其道。天下并不太平，和平需要保卫，正义需要捍卫。

中国共产党带领中国人民始终致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定。习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话中明确指出：我们倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，主张以团结精神和共赢思维应对复杂交织的安全挑战，营造公道正义、共建共享的安全格局。

70多年前，为了正义，人民军队毅然出征；70多年后，为了正义，人民军队做好随时出征的准备。

70多年前，手持简陋武器的志愿军将士打败武装到牙齿的侵略者；70多年后，阔步走向现代化的人民军队必将续写先辈的辉煌。

“为了正义，为了胜利，我们会时刻牢记老连长‘不相信有完不成的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有战胜不了的敌人’的英雄宣言，随时准备着。”中部战区陆军某合成旅“杨根思连”连长仇安说。

为和平而战——“这一战，让全世界对中国刮目相看，充分展示了中国人民维护世界和平的坚定决心！”

“这是一场猝不及防的战争。”96岁的原志愿军42军125师374团2营4连连长贾茂松清楚记得，1950年6月24日，夏至刚过。“部队要求我们第二天周日照常出工，大家早早就睡了。”

谁也没想到，一觉醒来，一场战争突然发生了。美国政府作出武装干涉的决定，新中国的安全环境骤然恶化！

当时，百废待兴的新中国，正沉浸在加快和平建设的喜悦中。

和为贵，中华民族自古以来就是爱好和平的民族。我们深知和平的宝贵，最积极地维护和平，最坚决地反对战争。

战争爆发后，中国政府始终以最大诚意、尽最大努力维护和平，一刻也没有放弃维护和平的努力。

1950年9月30日，周恩来代表中国政府警告美国：“中国人民热爱和平，但是为了保卫和平，从不也永不害怕反抗侵略战争。中国人民决不能容忍外国的侵略，也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理。”

就在麦克阿瑟发布全线向北推进命令的第二天，周恩来再次郑重指出：“美国军队正企图越过三八线，扩大战争。美国军队果真如此做的话，我们不能坐视不顾，我们要管。”

中国一次次警告，美国始终置若罔闻。“中国人民深知，对待侵略者，就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战、以武止戈，用胜利赢得和平、赢得尊重。”

这是祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神的胜利——

“我们的身后就是祖国，为了祖国人民的和平，我们不能后退一步！”对祖国和人民深沉的爱，是志愿军将士的精神支柱。在朝鲜战场上，志愿军将士面对强大而凶狠的作战对手，身处恶劣而残酷的战场环境，抛头颅、洒热血，以“钢少气多”力克“钢多气少”，谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。

这是英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神的胜利——

志愿军将士冒着枪林弹雨勇敢冲锋，顶着狂轰滥炸坚守阵地，用胸膛堵枪眼，以身躯作人梯，抱起炸药包、手握爆破筒冲入敌群，忍饥受冻绝不退缩，烈火烧身岿然不动，敢于“空中拼刺刀”。在他们中涌现出杨根思、黄继光、邱少云等30多万名英雄功臣和近6000个功臣集体。

这是杨根思像。新华社发（资料照片）

这是黄继光像。新华社发（资料照片）

这是邱少云像。新华社发（资料照片）

这是不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神的胜利——

志愿军将士在后期坚守阵地的战斗中，常常几天喝不上水，嘴唇干裂出血，但大家始终保持革命乐观主义精神，并给防炮洞起名叫“立功洞”“英雄洞”“抗美洞”“胜利洞”。

这是为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神的胜利——

在小高岭阵地，杨根思在打完最后一颗子弹后，抱起炸药包冲向敌群，与敌同归于尽。28岁的连长用舍命的纵身一跃，践行了“三个不相信”的铮铮誓言。

这是为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神的胜利——

这是罗盛教像。新华社发（资料照片）

1952年1月2日，朝鲜平安南道成川郡石田里。地冻天寒中，志愿军战士罗盛教三次潜入冰冷水底，救出朝鲜少年崔莹，自己却壮烈牺牲。那一年，他刚满21岁。朝鲜人民在罗盛教牺牲的地方竖起木牌，上面写着：“生长在朝鲜土地上的人民，都应该永远记着我们的友人罗盛教同志，学习他伟大的国际主义精神。”

“这一战，让全世界对中国刮目相看，充分展示了中国人民维护世界和平的坚定决心！”

此后，无论遇到任何艰难险阻、风险挑战，中国人民不畏强暴、维护世界和平的决心意志从未改变、历久弥坚。

作为当今世界舞台上的重要力量，中国一贯秉持以和为贵理念，与国际社会一道共谋和平、共护和平，成为维护世界和平的中流砥柱。

中国海军“和平方舟”号医院船在基里巴斯为29岁的塔拉瓦居民德阿瑞接生了一名“和平宝宝”（2023年7月16日摄）。新华社发（刘伟 摄）

当地时间2023年7月16日晚9时12分，中国海军“和平方舟”号医院船在基里巴斯为29岁的塔拉瓦居民德阿瑞接生了一名“和平宝宝”。基里巴斯总统塔内希·马茂18日登船看望住院患者时，应孩子父母请求，给孩子取名“阿肯德瑞”，基里巴斯语意为“和平方舟”。

这是新时代的中国始终致力于维护世界和平的生动缩影。

今天，中国共产党正带领人民全面建设社会主义现代化国家，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。党的二十大报告鲜明提出，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。我国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，那种损人利己、充满血腥罪恶的老路给广大发展中国家人民带来深重苦难。我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

我们是这样说的，也是这样做的。

中国积极参加国际维和行动，推进国际维和事业。中国是联合国第二大维和摊款国，是联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。在国际上，中国被广泛赞誉为“维和行动的关键因素和关键力量”。

当地时间2023年6月2日，随着巴拿马籍商船“海澜之歌”号安全抵达曼德海峡附近海域解护点，中国海军第44批护航编队圆满完成第1568批船舶护航任务，该商船通过16频道向中国海军表达感谢。

自2008年开始，中国海军已经派出了44批护航编队前往亚丁湾、索马里海域执行护航任务。

事实证明，中国一贯奉行防御性国防政策，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。

放眼当今世界，局部战争与流血冲突仍时有发生。尽管面临各种全球性挑战，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。爱好和平的中国人民必将为建设持久和平、普遍安全的美好世界作出更大贡献。

为人民冲锋——“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。”

95岁的志愿军老战士宁殿云，一直珍藏着一封来自“红领巾女孩”的信。

“当时我们正在不见天日阴暗潮湿的坑道里。”曾任志愿军50军150师449团5连指导员的宁殿云说，“战友们一遍遍地传阅着这封来自祖国的慰问信，每读一次心里就涌入一股暖流，增添无穷的勇气！”

在抗美援朝战争中，中国人民在爱国主义旗帜感召下，同仇敌忾、同心协力，让世界见证了蕴含在中国人民之中的磅礴力量，让世界知道了“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的”！

第一次战役打响的第二天，中共中央发出关于在全国进行时事宣传的指示。与此同时，全国人民开展了轰轰烈烈的抗美援朝运动，支援前线。

1950年11月4日，中国共产党与各民主党派发表联合宣言，振臂高呼：“救邻即是自救，保卫祖国必须支援朝鲜人民。”

当侵略者把战争强加到新生的共和国头上，亿万中国人民发出了正义的呐喊：抗美援朝，保家卫国！

全国掀起4次参军热潮，一批批热血青年奔赴战场。在他们身后，为了胜利，亿万人民奋战在不同战位上。

全国的铁路工人们，一批批地志愿前往朝鲜前线工作，这是陇海路的铁路工人魏志杰在临行时和他母亲告别的情形。新华社发（资料照片）

——成千成万的铁路职工、汽车司机和农民纷纷到朝鲜前线去担任战地的各种运输与勤务工作，保证了战斗任务的胜利进行。

——知识分子为支援前线的爱国事业鼓与呼，医务工作者组织大批医疗队奔赴前线，“为最可爱的人购买飞机大炮”的捐款热潮席卷了每一个社会层面、每一个社会角落……

全国各地工商界踊跃捐献款项，支援志愿军。这是重庆市工商业者捐献的情形。新华社发（资料照片）

豫剧演员常香玉带领剧社，通过178场义演，捐献了一架价值15亿旧币的米格-15战斗机。

一年多后，常香玉随赴朝慰问团慰问演出。此时，由祖国各行各业捐赠的战机，正在他们头顶飞翔。

上下同欲者胜，同舟共济者赢！

正是由于全国各族人民的大力支援，才形成了同仇敌忾、战胜一切困难和强大敌人的无穷力量，才赢得了抗美援朝战争的胜利。

这是中国人民志愿军和朝鲜人民军一起欢庆战斗胜利。新华社发（资料照片）

兵民是胜利之本。

无论时代如何发展，我们都要砥砺不畏强暴、反抗强权的民族风骨，汇聚万众一心、勠力同心的民族力量，锻造舍生忘死、向死而生的民族血性，激发守正创新、奋勇向前的民族智慧。

1954年，中国人民志愿军归国部队抵达安东（今辽宁丹东），受到少先队员的热烈欢迎。新华社记者 王纯德摄

军队打胜仗，人民是靠山。

铭记伟大胜利，推进伟大事业，必须坚持以人民为中心，一切为了人民、一切依靠人民。

军强才能国安，国富才能军强。

铭记伟大胜利，推进伟大事业，必须坚持推进经济社会发展，不断壮大我国综合国力。

党中央、习主席把握强国强军面临的新形势新任务新要求，着眼于更好统筹发展和安全、更好统筹经济建设和国防建设，作出巩固提高一体化国家战略体系和能力的战略部署。

推进国防和军队现代化，是全党全军全国各族人民的共同事业。巩固提高一体化国家战略体系和能力，关键是要在一体化上下功夫，实现国家战略能力最大化。

今年是延安双拥运动80周年。只要我们弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，巩固发展新时代军政军民团结，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围，就能为巩固提高一体化国家战略体系和能力、为推进强国强军汇聚强大力量。

抗美援朝战争胜利70年来，坚持走和平发展道路的中国人民，正同各国人民一道推动构建人类命运共同体，共创人类和平与发展的美好未来！

夺取抗美援朝战争胜利的人民军队，始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队，有信心、有能力维护国家主权、统一和领土完整，有信心、有能力为实现中华民族伟大复兴提供战略支撑，有信心、有能力为世界和平与发展作出更大贡献！

2022年9月30日，辽宁省暨沈阳市向烈士纪念碑敬献花篮仪式在沈阳抗美援朝烈士陵园纪念碑广场举行。新华社记者 杨青 摄

文字记者：李学勇、黄明、梅世雄

视频记者：卢烨、陈诺、屈彦、张端、杨青

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编辑：徐毅、杨茹、陈海通、郑雅宁、侯帮兴、姜子炜

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