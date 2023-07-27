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刚果（金）外交学院孔子学院举办中国企业专场招聘会 

2023年07月27日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网金沙萨7月26日电 （记者闫韫明）日前，刚果（金）外交学院孔子学院在下属教学点贡贝中学举办在刚中国企业专场招聘会，中铁七局、中铁八局、保利长大、华为公司、传音手机、中海外、洛阳钼业等13家中国企业参加此次活动，总计提供相关工作岗位80余个。来自金沙萨大学、金沙萨土木建筑学院、金沙萨新闻传媒学院等7所当地高校的700余名学生报名参加此次招聘会。

图为此次招聘会现场。刚果（金）外交学院孔子学院供图

参加招聘会的中国企业代表表示，中南大学和国际中文教育基金会在刚果（金）开设孔子学院不仅推动了该国别中文教育水平的发展，也引领了该地区中刚之间的文化交流活动，有助于中国企业在当地的经商“软条件”得到提升。前来应聘的刚果（金）学生认为，此次招聘会在中国企业和当地人才市场之间搭建起了一个良好的供需双向选择平台，这对于提升当地高校学生的就业率至关重要。

图为此次招聘会现场。刚果（金）外交学院孔子学院供图

此次招聘会是刚果（金）有史以来第一次专场职业招聘会，也是孔子学院在刚果（金）地区着手推行“中文+职业技能”教育的重要布局和举措之一。招聘会将进一步拉动当地社会“中文+职业技能”教育的需求，强化孔院、企业以及本土社会之间的联系，提升孔子学院与中国企业在刚果（金）本土社会的声誉与影响力。

图为此次招聘会现场。刚果（金）外交学院孔子学院供图

(责编：曹欣悦、常红)

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