人民网阿斯塔纳7月26日电（记者李强）7月25日，2023年在哈中资企业与哈萨克斯坦高校及留华毕业生招聘交流会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳北京大厦举办。此次活动由哈萨克斯坦中国总商会与哈萨克斯坦留华毕业生协会“汉语桥”俱乐部阿斯塔纳站主办，共有21家中国企业以线上线下相结合的方式参加招聘活动，中国驻哈萨克斯坦大使张霄、哈博拉沙克国际项目中心主席萨肯诺夫、中国贸促会驻哈萨克斯坦首席代表陈鸿强、哈萨克斯坦留华毕业生协会主席扎美丽亚·叶刘西昨娃等出席并致辞。

图为中国驻哈大使张霄出席活动并致辞。人民网记者 李强摄

张霄在致辞中表示，今年5月，托卡耶夫总统访华并出席中国—中亚峰会为两国关系发展按下加速键，双方将构建更加紧密的中哈命运共同体，共同打造中哈关系新的黄金三十年。此访框架下双方共达成47份、总价值超过220亿美元合作文件，涵盖油气、新能源、汽车制造、电子商务、农业、互联互通等各个领域。在人文合作方面，中国将继续扩大哈在华留学生规模，中哈互免签证协议将为两国旅游、经贸合作开辟广阔前景。

图为中企代表与哈留华毕业生现场交流。人民网记者 李强摄

哈萨克斯坦留华毕业生协会主席扎美丽亚·叶刘西昨娃表示，中哈两国合作正进入下一个黄金30年，如今中国已成为哈公民出国留学前三大热门国家。哈萨克斯坦留华毕业生协会是哈中间友谊的桥梁，我们将努力为两国青年创造舒适的成长就业条件。扎美丽亚说，我们希望今后哈萨克斯坦将有更多的懂中文的专家，从而为我们两国关系的发展做出更大贡献。

图为中企代表与哈留华毕业生现场交流。人民网记者 李强摄

中国贸促会驻哈萨克斯坦代表处首席代表陈鸿强表示，随着两国关系的深入发展，选择到中国留学深造的哈萨克斯坦学生人数逐年增长。在“一带一路”倡议的引导下，越来越多的中资企业到哈投资兴业，也吸引了很多优秀的本地青年英才到中资企业工作，与中资企业共同成长和发展。留华学生是联结中哈两国友谊的桥梁，是“民间外交官”。赴华留学有助于深入了解中华文化，感受中国改革开放40年来发生的历史性变化和取得的历史性成就。每位留华学生都是一张“行走的”名片，是促进中哈友谊的文化使者。

图为活动现场。人民网记者 李强摄

会议主办方计划每年定期举办此类招聘交流会，帮助企业寻找优秀人才。

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