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新华时评：“拉踩”中国垫不高美国形象

2023年07月27日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月26日电 题：“拉踩”中国垫不高美国形象

　　新华社记者李蓉

　　美国国务卿布林肯26日在汤加访问时老调重弹，指责中国在当地进行“掠夺性”投资，损害汤加经济利益。美国居高临下对他国自主选择合作伙伴说三道四，肆意毒化正常双边合作的行为令人不齿，通过破坏中国形象提升自身影响的企图也注定难以实现。

　　任何国家不论大小强弱，都可以自主选择合作伙伴。中国和汤加建交20多年来友好合作关系发展顺利，双方在政治、经贸、教育等领域开展了多种形式、富有成果的交流与合作。美国的指责不仅是对中国的攻击抹黑，也是在公开质疑汤加选择合作伙伴的判断力，缺乏对主权国家起码的尊重。

　　在与太平洋岛国相处及合作过程中，中国充分尊重岛国主权和独立，充分尊重岛国意愿，充分尊重岛国民族文化传统，充分尊重岛国联合自强。长期以来，中国在太平洋岛国实施了大量契合实际需要的援助项目，有力促进了当地经济发展和民生改善。2022年初，汤加火山爆发并引发海啸，中国是援助速度最快、援助批次最多的国家，当地民众称赞“中国是汤加的真正朋友”。汤加前驻华大使西亚梅利耶·拉图说：“中国在同太平洋岛国打交道时真正做到了平等相待、互帮互助、聚焦发展。”

　　反观美国，曾在南太平洋地区进行数十次核试验，给地区国家和人民带来深重灾难。自身恶行累累却对中国在当地的友好合作说三道四，如此倒打一耙、逻辑混乱看似令人费解，实则沿袭了美国的一贯套路。一段时间以来，长于捏造概念的美国肆意给中国扣上“掠夺性经济”帽子。在美国描绘下，中国在欠发达地区的合作伙伴都被“掠夺”和“捕食”。美国的这招离间计过于拙劣，连自己都很难说服。美联社援引一份提交至美国国会的报告称，对比中国在南太平洋地区的外交存在，美国需“迎头赶上”。

　　君子坦荡荡，小人长戚戚。中国结合自身发展经验，秉持正确义利观同广大发展中国家开展互利合作，向他们提供不附加任何政治条件的帮助，这些合作有力促进了相关国家经济社会发展和民生改善。中国融资并建设的蒙内铁路，累计为肯尼亚创造了近5万个工作岗位；截至2022年年底，中巴经济走廊累计为巴带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，这样的例子不胜枚举。

　　中国欢迎包括美国在内的任何国家与发展中国家开展合作，共同向发展中国家提供实实在在的帮助。但是，自己不做，却对其他国家援手百般阻挠，甚至不惜以广大发展中国家民众的福祉为代价服务自己的政治需要，这样的大国实在没有大国的样子。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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