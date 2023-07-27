7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙（前左二）为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

新华社巴黎7月26日电 特写：法国第一夫人惜别大熊猫“圆梦”回国

新华社记者

“我永远记得它出生那晚，鲁道夫（动物园园长）每隔5分钟给我打一个电话……那是一个大日子。”难掩不舍之情，法国总统夫人布丽吉特·马克龙25日专程到巴黎戴高乐机场送别当天启程回中国的大熊猫“圆梦”。

“圆梦”是第一只在法国出生的大熊猫，布丽吉特是它的“教母”。在送别之际，她对新华社记者回忆起“圆梦”2017年在圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园出生的情景，表达惜别之意，同时又为“圆梦”即将开启新生活而欢喜。

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，大熊猫“圆梦”的专属运输箱抵达停机坪。新华社记者高静摄

25日下午，天空不时飘落小雨。戴高乐机场一个专属运输箱上印着“一路顺利，‘圆梦’”。运输箱一面的遮光板取下后，布丽吉特蹲下与“圆梦”互动、道别。布丽吉特对现场多家中法媒体说：“能感受到它有些紧张。”她想告诉“圆梦”：“（路上）别害怕，有一天我们会去成都看你。”

布丽吉特说，她曾同马克龙总统一起看望“圆梦”，还特别强调，这是她以“教母”身份携先生前往。

布丽吉特描述自己眼中的“圆梦”：“它特别‘禅’，还暖心；它喜欢好好生活，吃饱睡足，又愿意交流。”回忆起相处的点滴，布丽吉特还特意用自己手机向新华社记者镜头展示她与“圆梦”的合影。照片是2017年12月“圆梦”的取名仪式，当时它是仅4个月大的幼崽。

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

“圆梦”的父母“圆仔”与“欢欢”2012年从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园。2017年8月4日，“圆梦”诞生。2021年，“圆梦”又有了一对双胞胎妹妹，全法大熊猫族群数量达到5只。

这5只大熊猫是博瓦勒野生动物园的明星。园长鲁道夫·德洛尔介绍说，2012年大熊猫来后，动物园年客流量从60万人次升至100万人次，如今是200万人次。

布丽吉特同大熊猫互动之余，还与中国驻法国大使卢沙野交谈，向动物园园长了解情况，又嘱咐随行的保育员和兽医。

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙（中右）为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

保育员德尔菲娜·普夫罗与一名兽医将全程陪同“圆梦”到成都基地。普夫罗说，她视“圆梦”为伙伴，“我们非常喜欢它。和它朝夕相伴，如今看着它离去，我们的心情都非常复杂”。

启程在即，平台车将载着“圆梦”的运输箱缓慢抬到货机甲板。布丽吉特移动脚步，目送“圆梦”登机。

“我确定，它在它的祖国会过得十分幸福，也同样确定它不会忘记法国。”布丽吉特告诉新华社记者。（执笔记者：乔本孝；参与记者：陈毓珊、高静、孙鑫晶）

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙用手机展示她与大熊猫“圆梦”的合影。新华社记者高静摄

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙（前左二）为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

7月25日，大熊猫“圆梦”抵达法国巴黎戴高乐机场准备启程回国。新华社记者高静摄

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙（中）为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

7月25日，在法国巴黎戴高乐机场，法国总统夫人布丽吉特·马克龙为大熊猫“圆梦”送行。新华社记者高静摄

(责编：王禹蘅、贾文婷)