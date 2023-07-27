新华社北京7月26日电 题：中美关系纠偏需夯实民意基础

新华社记者高文成

近一段时间，百岁老人基辛格作为“老朋友”访问中国，众多美国企业高管纷纷来华寻求扩大合作，中美两国商会、友好团体、智库等民间组织互访交流日益热络，“鼓岭之友”访华传诵友谊佳话，两国青年趁暑假游览对方国家并在社交媒体上留下了一张张笑脸……伴随着中美高层互动逐步回升，两国民间交往呈现出更快的升温势头，反映出期盼中美关系重回正轨的民意。

国之交在于民相亲，国与国关系发展的根基在于两国人民。过去几年，中美关系在低谷徘徊，但中美民间的交流交往始终没有中断。在中美关系陷入严重困难的今天，两国民众多走动、多交流，可以进一步增进两国人民的了解和友谊，为中美关系重回正轨夯实民意基础。

回顾中美关系史，民间交往为两国关系发展提供了动力。1971年的日本名古屋世乒赛上，中国乒乓球运动员庄则栋同“搭错车”的美国运动员科恩友好交流，播撒了友谊的种子。两国老一辈领导人以非凡的战略远见，安排两国乒乓球队互访，以“小球转动大球”，共同推动中美关系正常化的历史性进程。建交40多年来，两国民间交往成果丰硕：284对友好省州和友城已覆盖美国90%以上的州市；中美农业圆桌论坛和中美友城大会等机制富有成效，促成了双方众多合作项目。事实一再证明，中美民众往来越频繁，两国友好的基础就越坚实，务实合作就越红火。

然而，受美国政府全方位对华遏制打压的影响，中美民间交往近年来遭受严重挫折。美国政府出台了一系列限制举措，对中国在美学生学者、中美高校交流与合作、孔子学院、中国驻美媒体进行严格审查、监控与限制，并取消多个中美人文交流项目，其中不少项目已开展数十年并深受双方参与者欢迎。部分美国政客出于一己私利，对中方驻美人员百般刁难，炮制所谓“间谍气球”“间谍农田”“间谍港口起重机”等闹剧……美方试图通过这些操弄丑化中国形象，在美国社会散布疑华厌华情绪，将反华打造为所谓“政治正确”。这是试图破坏中美关系的民意基础，是对两国友谊建设者数十年心血的极大不尊重，是对历史的不负责任。

中美关系越是处于低谷，越需要加强民间交往，稳固民意基础。可喜的是，眼下两国地方、民间、文教、智库等领域交往重新热络起来，有望再次为中美关系稳下来、好起来发挥重要作用。作为中美民间交流发展历程的见证者和亲历者，美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，加强民间交流是中美双方将机遇和共同需求转化为积极合作与建设性关系的可靠方式。要推动两国关系止跌企稳、重回健康稳定发展轨道，“没有比加强民间交流更好的药方了”。美国网友在社交媒体上留言说，支持美中关系的人还在，但都躲起来了，需要一个个把他们找出来。

中美民间往来给两国关系发展贡献的一条重要经验，就是中美两国人民完全可以跨越制度、文化、语言的差异，建立起深厚的友谊。随着近期互动频率加快，中美关系的改善和发展迎来“机会窗口”。如果美国政府真心维护中美建设性关系，就应当顺应民意，多做有利于推动两国民间友好的事情，而不是相反。

(责编：王禹蘅、贾文婷)