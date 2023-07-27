新华社莫斯科7月26日电（记者华迪）首届中国俄罗斯图书馆论坛24日至25日在莫斯科成功举办，来自中俄两国图书馆界百余名代表参会。

此次论坛由俄罗斯文化部与中国文化和旅游部共同支持，俄罗斯国立图书馆主办。中国驻俄罗斯大使馆、俄罗斯文化部、俄中友好协会、俄罗斯科学院和中俄两国图书馆界代表出席论坛开幕式。

俄国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫，俄文化部长柳比莫娃，俄外交部副部长鲁登科分别向论坛致贺信。俄方在贺信中积极肯定首届中俄图书馆论坛的重要意义，一致认为此次论坛将成为图书馆领域专家专业对话、经验交流的有效平台，同时也将开启两国图书馆领域合作发展的新阶段。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞封立涛在开幕式致辞中说，近年来，中俄两国在图书馆馆际合作、图书出版互译等领域取得丰硕成果，越来越多的两国优秀图书进入对方市场，成为两国民众了解彼此文化、历史及发展成就的重要窗口，进一步增进了中俄人民的传统友好情谊。

来自中国国家图书馆、中国图书馆学会、北京大学图书馆、浙江省图书馆，以及俄罗斯国立图书馆、俄罗斯科学院、俄罗斯国立公共历史图书馆、全俄国立外文图书馆、梁赞州高尔基科学图书馆等百余名业界专家参加此次论坛，就加强图书馆领域数字化进程、推动构建智慧图书馆、联合开展古籍善本修复、开展图书馆馆际交流合作等开展主题研讨，并在会后一同参观了由俄罗斯国立图书馆举办的馆藏中国古籍善本图书展。

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