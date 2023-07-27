新华社联合国7月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，中方支持联合国秘书长古特雷斯争取早日恢复俄罗斯和乌克兰粮食化肥出口作出的努力。

耿爽在安理会审议乌克兰问题时表示，黑海港口农产品外运协议以及关于俄罗斯粮食化肥出口的谅解备忘录，对于稳定全球粮食价格，维护全球粮食安全，特别是改善最脆弱国家的粮食供给具有重要作用。当前，恢复一揽子协议的机会之窗依然存在。国际社会要增强紧迫感，推动当事方加紧对话协商，积极相向而行，解决彼此关切，争取早日恢复俄罗斯和乌克兰粮食化肥的出口。

耿爽说，减轻民众苦难、防止局势升级是当务之急。中方呼吁冲突双方放弃军事对抗逻辑，保持冷静克制，避免战事走向失控，防止出现无法挽回的局面。冲突当事方要严格遵守国际人道法和相关国际公约，避免袭击平民和民用基础设施，避免破坏文化遗产，避免不负责任地转让和使用集束弹药，尤其要避免采取任何可能危及扎波罗热核电站的行为，全力防止发生核灾难。

他说，加大劝和促谈、推动政治解决是根本出路。无论形势多么困难，外交谈判的大门不能关闭，停火止战的努力不能停止。要推动当事方加强接触，探讨照顾彼此关切、符合地区实际的解决方案。国际社会要支持有关外交努力，营造和谈氛围，寻找各方立场最大公约数，为乌克兰问题的政治解决不断积累条件。

耿爽表示，在乌克兰问题上，中方始终主张各国主权、领土完整都应得到维护，《联合国宪章》宗旨和原则都应得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。中方将继续同国际社会一道，为推动乌克兰危机政治解决作出不懈努力。

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