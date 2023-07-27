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联合国教科文组织报告呼吁在教育中合理应用技术

2023年07月27日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎7月26日电（记者徐永春）联合国教科文组织26日发布2023年《全球教育监测报告》，呼吁教育系统应始终确保以学习者的利益为中心，合理利用数字技术来支持基于人际互动的教育，而不是取代人际互动。

　　这份年度报告指出，技术的应用可以在某些情况下改善学习效果，但有证据显示，如果过度运用技术或缺乏合格教师监管，技术对于教育并无裨益。例如，若仅向学生提供电脑，但教学过程中没有教师参与，这并不能提高学习成效。

　　报告说，技术快速变革给教育系统带来适应压力。数字素养和批判思维变得日益重要，同时基础读写能力也不容忽视，因为它对数字应用至关重要。此外，教师也需要接受适当培训，但目前只有半数国家制定了培养教师信息化技能的标准。

　　联合国教科文组织总干事阿祖莱说，数字革命具有不可估量的潜力，但需要对其在教育中的应用方式予以关注。“技术必须用于提升学习体验及学生与教师的福祉，而不是给他们带来危害。我们应始终把学生需求放在首位，支持教师工作。线上连接不能替代人际互动。”

　　《全球教育监测报告》自2002年起由教科文组织发布，旨在监测和发布可持续发展目标中的教育进展情况，以协助确保所有相关合作伙伴履行承诺。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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