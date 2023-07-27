人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点

2023年07月27日08:20 | 来源：新华网
小字号

新华社纽约7月26日电（记者施春）美国联邦储备委员会26日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%之间。

这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来第11次加息，累计加息幅度达525个基点。在今年6月的货币政策会议后，美联储曾宣布暂停加息。

美联储在当天发表的声明中说，最近的指标表明美国经济活动持续温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持低位，但通货膨胀率仍居高不下。美国银行体系健康而富有韧性，家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力，但影响程度仍不确定。

声明说，美联储公开市场委员会依然高度关注通胀风险，为实现就业和通胀目标，决定将联邦基金利率目标区间提高到5.25%至5.5%之间。美联储将继续按照此前的计划减持美国国债和机构债券，并致力于把通胀率降至2%的目标水平。

美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，自去年初以来，美联储大幅收紧货币政策，但货币紧缩政策的效果尚未全部显现。美国的通胀自去年年中以来有所放缓，但仍远高于2%的长期目标。美联储依然致力于使通胀率回到2%的目标，这一过程还有很长的路要走。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部