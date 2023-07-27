新华社纽约7月26日电（记者施春）美国联邦储备委员会26日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%之间。

这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来第11次加息，累计加息幅度达525个基点。在今年6月的货币政策会议后，美联储曾宣布暂停加息。

美联储在当天发表的声明中说，最近的指标表明美国经济活动持续温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持低位，但通货膨胀率仍居高不下。美国银行体系健康而富有韧性，家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力，但影响程度仍不确定。

声明说，美联储公开市场委员会依然高度关注通胀风险，为实现就业和通胀目标，决定将联邦基金利率目标区间提高到5.25%至5.5%之间。美联储将继续按照此前的计划减持美国国债和机构债券，并致力于把通胀率降至2%的目标水平。

美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，自去年初以来，美联储大幅收紧货币政策，但货币紧缩政策的效果尚未全部显现。美国的通胀自去年年中以来有所放缓，但仍远高于2%的长期目标。美联储依然致力于使通胀率回到2%的目标，这一过程还有很长的路要走。

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