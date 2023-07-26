新华社安卡拉7月26日电 7月26日，土耳其总统埃尔多安在安卡拉会见正在访土的中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

埃尔多安请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。埃尔多安表示，土中是有全球影响的国家，两国合作的重要性超越双边范畴。土方恪守一个中国原则，认为中国的发展不是威胁，愿同中方密切高层交往，通过两国政府间合作委员会、经贸联委会等机制，加强土“中间走廊”计划同“一带一路”倡议对接，深化贸易、能源、旅游等领域合作，把土中关系提高到新水平。欢迎中国企业扩大对土投资。土方不支持北约在亚太地区加强活动，愿就乌克兰等国际和地区问题同中方保持沟通协调。

王毅转达习近平主席对埃尔多安总统的亲切问候。王毅说，中方祝贺总统先生连选连任，支持土耳其坚持独立自主，走符合自身国情的发展道路。中土都是新兴市场国家的代表和发展中大国，双方拥有广泛共同利益，没有根本利害冲突。两国关系面向未来，呈现广阔发展前景。中方高度重视中土关系，愿同土方一道，在各自民族振兴道路上相互支持，在彼此核心利益问题上相互照顾，着力维护并深化政治互信，推动中土战略合作迈上新台阶。中方愿同土方用好两国政府间合作委员会机制，全面重启各领域务实合作，推进共建“一带一路”，实现更高水平的互利共赢，为推动世界经济复苏作出积极贡献。

同日，王毅还同土耳其外长菲丹举行会谈。

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