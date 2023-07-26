新华社北京7月26日电（记者邵艺博）针对有外国政府背景的黑客组织对武汉市地震监测中心实施网络攻击一事，外交部发言人毛宁26日表示，中方谴责上述不负责任的行为，将采取必要措施维护中国的网络安全。

当日例行记者会上，有记者问：7月26日，武汉市应急管理局和公安局分别发布公开声明和警情通报称，经国家计算机病毒应急处理中心和360公司监测发现，武汉市地震监测中心遭受网络攻击。另据报道，初步证据显示网络攻击来自美国。请问发言人对此有何评论？

毛宁表示，根据中方相关机构发布的通报，有外国政府背景的黑客组织对武汉市地震监测中心实施了网络攻击，严重威胁中国国家安全。“我们谴责上述不负责任的行为，中方将采取必要措施维护中国的网络安全。”

有记者追问称：一段时间以来，美国总统国家安全事务助理、国务卿、商务部长、白宫国家安全委员会发言人等官员接连就所谓“中国对美国发动网络攻击”事件发表评论，美国国家安全局官员甚至表示“间谍活动是民族国家都会做的事”。中国相关机构此时发布声明，是否是对美方言论的回应？

毛宁表示，中方有关声明客观专业，陈述的是基本事实，同美方对华攻击抹黑有着本质区别。美国政府一方面对包括中国在内的全球各国从事恶意网络活动，另一方面却反复炒作“中国黑客攻击论”，是典型的双重标准和政治操弄。

毛宁说，网络安全是各国面临的共同挑战。美方把网络安全问题政治化、武器化的做法，严重干扰了国际社会通过对话合作共同应对挑战的努力，严重损害了国家间的互信。美方应立即停止有关错误做法，与国际社会一道，通过对话合作制定并遵守共同的规则，以建设性和务实态度维护网络空间的和平、安全与稳定。

(责编：胡永秋、白宇)