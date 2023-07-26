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王毅同土耳其外长菲丹会谈

2023年07月26日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉7月26日电 7月26日，中央外办主任王毅在安卡拉同土耳其外长菲丹会谈。

　　王毅表示，中土两国同为新兴市场国家代表和发展中大国，拥有广泛共同利益和巨大合作潜力。中方支持土方走出一条符合自身国情的发展道路，支持土方维护国家独立、主权和正当权益，支持土方在地区和国际舞台上发挥更重要作用，反对任何势力干涉土耳其内政。中国愿同土新政府一道，增进战略互信，加强战略协调，深化各领域合作，坚定支持彼此维护核心利益和国家安全稳定，推动中土战略合作关系结出更加丰硕的成果，为两国关系发展开辟新前景、注入新动力。

　　王毅说，双方要用好中土政府间合作委员会等双边合作机制，促进“一带一路”倡议和土“中间走廊”计划深度对接，持续推进能源、教育、文化等领域合作。中方愿进口更多土优质产品，支持两国企业使用本币进行贸易结算，鼓励更多中国企业赴土投资兴业。中方愿同土方加强在联合国、二十国集团、上海合作组织等多边框架下协调合作，共同发出新兴市场国家的声音，维护真正的多边主义，维护全球供应链产业链稳定，反对单边主义和“脱钩断链”等错误做法，为变乱交织的世界注入更多稳定性。

　　菲丹表示，土方高度重视发展对华关系，不认同中国经济、科技“威胁论”，反对抹黑、遏制中国发展，不允许在土从事破坏中国领土完整的活动。土方认为习近平主席提出的全球倡议具有战略意义，愿同中方一道，充分发挥两国政府间合作委员会作用，携手共建“一带一路”，加强经贸、能源、航空、旅游等领域合作，共同应对全球性挑战，推动建立多极世界。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：崔越、胡永秋)

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