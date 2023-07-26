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美国再援乌克兰 更多美国人表示反感

2023年07月26日19:16 | 来源：新华网
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新华社北京7月26日电 美国国防部25日宣布，美方将再向乌克兰提供新一批总额为4亿美元的军事援助，将首次包括“黑色大黄蜂”微型无人机。

俄罗斯谴责美对乌新一批军援。在美国国内，越来越多人对美方“无休止”援助乌克兰表示反感。

迅速支援

据五角大楼新闻稿，新一批军事援助包括“黑色大黄蜂”微型无人机，“毒刺”防空导弹，用于“爱国者”防空系统、“海马斯”高机动性火箭炮系统的弹药，“斯特赖克”装甲车等装备。

路透社记者注意到，这是挪威制造的“黑色大黄蜂”微型无人机首次出现在美国对乌克兰军援清单上。这种小型侦察无人机已在乌克兰战场使用，由英国和挪威政府提供。

美联社报道，新一批对乌军援获得总统动用资金授权，这将允许国防部“迅速”从美军库存中调取这些弹药和装备，并将在数天内运往乌克兰。

乌军6月初发起反攻，但进展不大。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京本月23日在圣彼得堡与白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科会谈时说，乌方反攻失败。乌军的外国军事装备损失数量创下纪录，外国雇佣兵也遭受巨大损失。

民意渐变

自乌克兰危机去年2月升级以来，美国已累计向乌克兰提供总额超过430亿美元军事援助。俄罗斯多次指责美国“拱火浇油”。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫25日在社交媒体发声，谴责美国向乌克兰提供新一批军援。“华盛顿的举动……突破了道德（底线）和常理。”

美国国防部前任政策和沟通特别助理道格拉斯·麦金农注意到，在美国国内，越来越多人对乌方的援助要求感到厌倦。

麦金农22日在《国会山》日报的专栏文章中披露，美国总统约瑟夫·拜登与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基去年6月通电话时，拜登曾对泽连斯基发脾气，要求乌方对美方援助表达更多感谢。一年后，就乌方对援助所持态度，拜登政府再度流露不满。

麦金农说，随着局势演变，越来越多美国人开始质疑美国对乌克兰的军事援助，持不支持立场的人增多。美国盖洛普咨询公司最新民意调查数据显示，26%的调查对象认为美国对乌援助不足，持这一看法的人比2022年8月减少了12个百分点；而认为美国对乌援助过多的调查对象所占比重小幅增加，达29%。（包雪琳）

(责编：崔越、张悦)

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