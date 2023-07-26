新华社联合国7月25日电 联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦25日晚出席中国常驻联合国代表团举行的庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。他表示，中国维和部队作风优良，素质过硬，感谢中国对联合国维和行动的支持和贡献。

拉克鲁瓦说，长期以来，中国在各领域都与联合国保持密切合作，积极支持联合国维和行动。联合国期待继续与中国在各领域加强合作。

当晚，中国常驻联合国代表团军事参谋团团长尹忠良主持招待会。中国常驻联合国代表张军、副代表耿爽，拉克鲁瓦、联合国助理秘书长布滕海姆和联合国秘书长军事顾问迪奥普等官员，联合国12个维和特派团部队司令及各国常驻联合国代表团军事顾问、警察顾问及社会各界人士等200多人出席。

尹忠良在致辞中表示，中国军队是联合国维和行动中的一支耀眼力量，已向25个联合国任务区派出维和官兵约5万人次执行维和任务，与150多个国家不断深化军事交流与合作。展望未来，中国军队愿一如既往地积极支持和参与联合国维和行动及有关倡议，为维和事业作出新的贡献。

张军在讲话中表示，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。中国坚守公道正义，推动政治解决争端，永远站在和平的一边。中国坚定支持联合国发挥核心作用，坚守联合国宪章宗旨和原则，积极参与联合国维和行动，是安理会常任理事国中最大的维和出兵国，当之无愧是维护世界和平的坚定力量。面向未来，中国将为建设一个持久和平、普遍安全的世界贡献更多力量。

联合国秘书长军事顾问迪奥普表示，中国军队不仅服务于本国人民，也为联合国维和事业作出重要贡献。出席招待会的其他嘉宾也对中国军队为联合国维和行动及世界和平作出的积极贡献给予高度评价。

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