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马耳他中国文化中心举行成立20周年系列庆祝活动

2023年07月26日16:22 | 来源：新华网
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新华网瓦莱塔7月26日电（记者 陈文仙）马耳他中国文化中心、西安市文化和旅游局日前联合主办系列活动，庆祝文化中心成立20周年。

22日晚，“马耳他中国文化中心成立20周年专场音乐会”在位于桑塔露琪亚市的中国古典园林“静园”里举行，拉开了系列庆祝活动的帷幕。

中国驻马耳他大使于敦海在音乐会上发表致辞说，半个世纪以来，中马两国相互尊重、相互理解，建立了深厚的情谊。马耳他中国文化中心自成立以来，积极开展文化交流、教学培训等活动，打造了“欢乐春节”、中国风筝节和“想象中国”儿童艺术比赛等系列高质量文化品牌项目，成为马耳他民众了解中国的重要窗口，为增进中马友谊和民心相通发挥了积极作用。

马耳他前总统、社会福利基金会主席普雷卡表示，20年来，马耳他中国文化中心通过举办丰富多彩的文化活动和人文交流项目，为推进马中人文交流和增进两国人民友谊作出了重要贡献。通过文化交流搭建的桥梁，促进了两国之间的理解并巩固了友好关系。

桑塔露琪亚市市长查梅茵·圣约翰表示，马耳他中国文化中心与桑塔露琪亚市有着深厚的友谊，长期联合举办形式多样、内容丰富的文化活动，为当地居民带来独特的中国文化体验。桑塔露琪亚市期待未来与文化中心继续携手前行，加深两国人民相互了解与友谊。

西安市文化和旅游局副局长赵锋表示，马耳他中国文化中心成立20年来，为两国架起了文明互鉴之桥，对巩固和推动两国友谊持续发展发挥了独特、重要的作用。他邀请马耳他朋友去中国旅游，去西安做客，体验中国文化和古都历史风采。

马耳他中国文化中心主任袁媛主持了音乐会。她表示，文化中心将继续发挥“桥梁”、“纽带”作用，以20周年为重要契机，进一步加强与马各方合作，深化拓展文化和旅游交流，赓续传统友谊，携手共创美好未来。

音乐会由西安新民乐团、西安华清宫长恨歌艺术团联袂演出，融歌、舞、器乐演奏为一体，赢得观众的热烈掌声。

当天，静园内还举行了西安市向桑塔露琪亚市赠送兵马俑复刻品仪式。此次赠送给桑塔露琪亚市的兵马俑复刻品，按照俑坑中兵俑1:1仿造烧制，今后将长期在静园展出。

在音乐会开幕之前，观众还在静园里参加了“茶和天下·茶宴雅集”活动，中国茶艺师们献上的唐宋茶艺表演，让观众得以品茶香、尝茶点、赏茶艺，亲身感受茶宴的独特魅力，体验中国传统茶文化。

23日晚，马耳他中国文化中心、西安市文化和旅游局在马耳他首都瓦莱塔共同举办长安花灯节。游客们在驻足欣赏花灯的同时，还可欣赏现场演奏的中国传统音乐，品味唐宋茶艺表演，玩耍中国传统投壶游戏。

(责编：于洋、贾文婷)

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